Туристка показала, как не переплачивать за багаж в аэропорту

Туристка показала, как не переплачивать за багаж в аэропорту

Дата публикации 16 мая 2026 10:13
Как не переплачивать за багаж в аэропорту: хитрый метод по приницпу "Судоку"
Пассажиры в аэропорту сдают свои вещи. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Во время сборов в отпуск одна из самых больших проблем — компактно сложить чемодан, собрав в него все необходимое. За превышение размеров ручной клади в аэропорту придется выложить кругленькую сумму, которая часто в разы превышает саму стоимость билета. Опытная туристка показала интересный лайфхак, как быстро и без нервов собрать вещи в самолет.

Соответствующим роликом поделилась пользовательница @georgiaphasey в TikTok, передает Новини.LIVE.

"Судоку" в чемодане

Метод упаковки "Судоку" позволяет путешественникам составить множество образов всего лишь из нескольких базовых вещей гардероба.

"Метод "судоку" даст вам возможность собрать 25 образов с минимальным количеством одежды. Подберите 3 верха, 3 низа и 3 варианта верхней одежды по сезону. Такой способ поможет собраться на любую погоду.

Лучше выбирать вещи базовых цветов, которые идеально сочетаются друг с другом. Дополните эти вещи несколькими парами обуви и сумками.

Добравшись до места назначения, путешественники могут разложить свои вещи в виде сетки 3х3, подобно головоломке "Судоку". Разложив вещи в три ряда, можно собрать 25 различных образов.

Больше никаких сборов за перевес багажа 👏🏼 метод судоку - лучший упаковочный хак #packingtips #traveltips #packwithme #holidayoutfit

Ранее Новини.LIVE писали, какие авиакомпании дают возможность летать в долг. Такое предложение может быть выгодным, если заранее бронировать билеты. Туристы имеют возможность оплачивать полеты частями.

Также Новини.LIVE рассказывали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если надо забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
