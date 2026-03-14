Турист таємно показав зсередини найбільший аеропорт КНДР — відео
Північна Корея — найізольованіша країна світу, проте в її столиці Пхеньяні є величезний аеропорт, який нібито має приймати іноземних туристів. Проте він фактично існує лише формально, адже людей у ньому можна буквально порахувати по пальцях однієї руки.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео користувача therealestclipper в TikTok.
Який вигляд має аеропорт в Північній Кореї
На опублікованих кадрах можна помітити величезний, проте дуже пустий аеропорт. На місцях очікувань зовсім немає пасажирів. В залах встановлені монітори, також є кілька локацій з закусками.
В чергу на посадку стоїть всього близько 30-40 пасажирів. Аеропорт виглядає відносно сучасно, проте навіть десяток пасажирів тісниться через невеликі митні пункти пропуску.
На злітному майданчику можна помітити лише один літак північнокорейської авіакомпанії Air Koryo.
