Головна Транспорт Турист таємно показав зсередини найбільший аеропорт КНДР — відео

Турист таємно показав зсередини найбільший аеропорт КНДР — відео

Дата публікації: 14 березня 2026 21:55
Турист таємно показав зсередини найбільший аеропорт КНДР — відео
Аеропорт у північнокорейській столиці Пхеньяні. Фото: Pyongyang International Airport

Північна Корея — найізольованіша країна світу, проте в її столиці Пхеньяні є величезний аеропорт, який нібито має приймати іноземних туристів. Проте він фактично існує лише формально, адже людей у ньому можна буквально порахувати по пальцях однієї руки. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео користувача therealestclipper в TikTok.

Який вигляд має аеропорт в Північній Кореї

На опублікованих кадрах можна помітити величезний, проте дуже пустий аеропорт. На місцях очікувань зовсім немає пасажирів. В залах встановлені монітори, також є кілька локацій з закусками. 

В чергу на посадку стоїть всього близько 30-40 пасажирів. Аеропорт виглядає відносно сучасно, проте навіть десяток пасажирів тісниться через невеликі митні пункти пропуску.

На злітному майданчику можна помітити лише один літак північнокорейської авіакомпанії Air Koryo. 

Раніше ми повідомляли, на які літаки масово пересідають багатії. Протягом багатьох років власників приватних літаків цікавила лише швидкість та дальність польоту, а не шкідливі викиди в атмосферу, проте тенденції змінились.

Нині багаті люди активно інвестують в гібридні електролітаки, сучасні акумулятори, двигуни на водневому паливі та екологічні платформи приватної авіації.

Також ми детально розповідали про українську гордість, яку зруйнували росіяни — літак Антонов Ан-225 "Мрія".

Літак був здатен вмістити у своєму вантажному відсіку баскетбольне поле довжиною 28 метрів. "Мрія" також могла перевозити до 250 тонн вантажу, що еквівалентно середній вазі 52 дорослих слонів.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
