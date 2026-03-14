Турист тайно показал изнутри крупнейший аэропорт КНДР — видео
Северная Корея — самая изолированная страна мира, однако в ее столице Пхеньяне есть огромный аэропорт, который якобы должен принимать иностранных туристов. Однако он фактически существует лишь формально, ведь людей в нем можно буквально сосчитать по пальцам одной руки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользователя therealestclipper в TikTok.
Как выглядит аэропорт в Северной Корее
На опубликованных кадрах можно заметить огромный, однако очень пустой аэропорт. На местах ожиданий совсем нет пассажиров. В залах установлены мониторы, также есть несколько локаций с закусками.
В очередь на посадку стоит всего около 30-40 пассажиров. Аэропорт выглядит относительно современно, однако даже десяток пассажиров теснится из-за небольших таможенных пунктов пропуска.
На взлетной площадке можно заметить лишь один самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo.
@therealestclipper
#northkorea #northkorea🇰🇵 #unseenfootage #clips♬ original sound - therealestclipper
Читайте Новини.LIVE!