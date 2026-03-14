Главная Транспорт Турист тайно показал изнутри крупнейший аэропорт КНДР — видео

Турист тайно показал изнутри крупнейший аэропорт КНДР — видео

Дата публикации 14 марта 2026 21:55
Аэропорт в северокорейской столице Пхеньяне. Фото: Pyongyang International Airport

Северная Корея — самая изолированная страна мира, однако в ее столице Пхеньяне есть огромный аэропорт, который якобы должен принимать иностранных туристов. Однако он фактически существует лишь формально, ведь людей в нем можно буквально сосчитать по пальцам одной руки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользователя therealestclipper в TikTok.

Как выглядит аэропорт в Северной Корее

На опубликованных кадрах можно заметить огромный, однако очень пустой аэропорт. На местах ожиданий совсем нет пассажиров. В залах установлены мониторы, также есть несколько локаций с закусками.

В очередь на посадку стоит всего около 30-40 пассажиров. Аэропорт выглядит относительно современно, однако даже десяток пассажиров теснится из-за небольших таможенных пунктов пропуска.

На взлетной площадке можно заметить лишь один самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo.

Ранее мы сообщали, на какие самолеты массово пересаживаются богачи. В течение многих лет владельцев частных самолетов интересовала только скорость и дальность полета, а не вредные выбросы в атмосферу, однако тенденции изменились.

Сейчас богатые люди активно инвестируют в гибридные электросамолеты, современные аккумуляторы, двигатели на водородном топливе и экологические платформы частной авиации.

Также мы подробно рассказывали об украинской гордости, которую разрушили россияне — самолет Антонов Ан-225 "Мрия".

Самолет был способен вместить в своем грузовом отсеке баскетбольное поле длиной 28 метров. "Мрия" также могла перевозить до 250 тонн груза, что эквивалентно среднему весу 52 взрослых слонов.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
