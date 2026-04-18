Вагони RIC Укрзалізниці: чим вони відрізняються від звичайних та який вигляд вони мають

Вагон купе в потягу Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Після початку війни Укрзалізниця додала десятки нових міжнародних рейсів. Українці можуть дістатися потягами до кількох міст Європи. Зокрема, до польської Варшави, австрійського Відня та угорського Будапешта курсують вагони габариту RIC із 3-ярусними купе.

Один із таких вагонів показав користувач stanislaav.ski в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Чим вагон RIC відрізняється від звичайних

Вагон RIC — це залізничний пасажирський вагон, який відповідає стандартам Регламенту міжнародного залізничного транспорту (RIC, нім. Regolamento Internazionale delle Carrozze — Ред.). Такі вагони здатні курсувати євроколією, шириною 1435 мм. В той час ширина української колії складає 1520 мм.

Вагон RIC трохи вужчі за нам звичні і в них по 3 спальних місця замість 4. Всі вони розташовані з одного боку. Крім столику, в кожному купе також є раковина.

Один з мандрівників показав один з таких вагонів та поділився враженнями.

"Всі критикують ці вагони з 3-ярусними купе, а як на мене цілком зручно. Так, треба тільки лежати, бо простору десь як на верхній полиці у класичному плацкарті. Зате багато місця для речей, умивальник, а якщо сильно хочеться сісти, то є відкидний стільчик", —написав пасажир.

Дехто з користувачів мережі зауважив, що хлопець показав оновлений вагон. За словами інших пасажирів, потяг з Києва до Варшави в рази тісніший.

"Я вперше бачу такий люкс. В реальних вагонах навіть без туалету їхали, бо ж такий старий, що бідний провідник в ньому колупався півночі і попросив ходити всю толпу в інший вагон".

"Не уявляю як мені вилізти на 3 полицю, якщо на другу складно вилазити".

"Я б не доїхала в такому, аж дурно".

