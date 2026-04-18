Вагоны RIC Укрзализныци: чем они отличаются от обычных и как они выглядят

Вагон купе в поезде Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

После начала войны Укрзализныця добавила десятки новых международных рейсов. Украинцы могут добраться поездами до нескольких городов Европы. В частности, в польскую Варшаву, австрийскую Вену и венгерский Будапешт курсируют вагоны габарита RIC с 3-ярусными купе.

Один из таких вагонов показал пользователь stanislaav.ski в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Чем вагон RIC отличается от обычных

Вагон RIC — это железнодорожный пассажирский вагон, который соответствует стандартам Регламента международного железнодорожного транспорта (RIC, нем. Regolamento Internazionale delle Carrozze — Ред.). Такие вагоны способны курсировать по евроколее, шириной 1435 мм. В то время ширина украинской колеи составляет 1520 мм.

Вагон RIC немного уже нам привычных и в них по 3 спальных места вместо 4. Все они расположены с одной стороны. Кроме столика, в каждом купе также есть раковина.

Один из путешественников показал один из таких вагонов и поделился впечатлениями.

"Все критикуют эти вагоны с 3-ярусными купе, а как по мне вполне удобно. Да, надо только лежать, потому что пространства где-то как на верхней полке в классическом плацкарте. Зато много места для вещей, умывальник, а если сильно хочется сесть, то есть откидной стульчик", — написал пассажир.

Некоторые из пользователей сети заметили, что парень показал обновленный вагон. По словам других пассажиров, поезд из Киева в Варшаву в разы теснее.

"Я впервые вижу такой люкс. В реальных вагонах даже без туалета ехали, потому что такой старый, что бедный проводник в нем ковырялся полночи и попросил ходить всю толпу в другой вагон".

"Не представляю как мне вылезти на 3 полку, если на вторую сложно вылезать".

"Я бы не доехала в таком, аж дурно".

