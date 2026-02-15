Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Туреччина заявила про відродження Шовкового шляху без РФ — деталі

Туреччина заявила про відродження Шовкового шляху без РФ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 11:50
Туреччина просуває сучасний Шовковий шлях через Середній коридор без участі РФ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Anadolu Ajansı

Туреччина хоче відновити Шовковий шлях, як реальний транспортний проєкт. В Анкарі кажуть, що хочуть відродити цей маршрут у сучасному форматі за допомогою участі у Транскаспійському міжнародному транспортному маршруті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрінформ.

Реклама
Читайте також:

Що має на увазі Анкара

Президент Реджеп Тайїп Ердоган звернувся до учасників зустрічі міністрів транспорту Організації ісламського співробітництва (ОІС) у Стамбулі. Він наголосив, що Туреччина буде поглиблювати інтеграцію з країнами ОІС і розвивати транскордонні перевезення так, щоб вони приносили реальний економічний ефект.

Президент згадав про великі інфраструктурні проєкти, які вже працюють: Мармарай у Стамбулі, тунель під Босфором, міст Чанаккале 1915 року, міст Явуза Султана Селіма. Наразі всі ці об'єкти вважаються елементами великої транзитної схеми, яка з’єднує Європу й Азію через турецьку територію.

Окремо він говорив про модернізацію залізниці, розвиток портів і посилення авіасектору. Усе це, за логікою Анкари, має зробити країну одним із ключових транспортних вузлів між Сходом і Заходом.

Турецький "коридор" замість маршруту через РФ

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України Північний маршрут між Європою та Азією через РФ став проблемним. Причина цього в санкціях та ризиках. Тому альтернативні шляхи, зокрема через Центральну Азію, Кавказ і Туреччину, автоматично набули більшої ваги.

Фактично Туреччина намагається закріпити за собою роль центральної ланки цього нового ланцюга між Китаєм і Європою.

Що таке історичний Шовковий шлях

У давнину Шовковим шляхом називалася мережа торговельних доріг, якими каравани везли товари з Китаю до Європи.

Сьогодні під цією назвою мають на увазі сучасні залізниці, морські маршрути, автомобільні коридори, тільки замість караванів — контейнери, поїзди та судна. І

Раніше ми писали про унікальний найдовший міст в Україні, який має майже 100-літню історію. Це залізничний Мерефо-Херсонський міст у Дніпрі, що є однією із візитівок міста — його довжина сягає 1627 метрів.

Також ми розповідали, де розташована намотрошніша залізниця світу. На ній потяги спускаються під кутом 52 градуси — від такого екстриму в будь-кого волосся стане дибки.

санкції проти Росії Туреччина транспорт Реджеп Ердоган Азія
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації