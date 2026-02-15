Туреччина просуває сучасний Шовковий шлях через Середній коридор без участі РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Anadolu Ajansı

Туреччина хоче відновити Шовковий шлях, як реальний транспортний проєкт. В Анкарі кажуть, що хочуть відродити цей маршрут у сучасному форматі за допомогою участі у Транскаспійському міжнародному транспортному маршруті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрінформ.

Що має на увазі Анкара

Президент Реджеп Тайїп Ердоган звернувся до учасників зустрічі міністрів транспорту Організації ісламського співробітництва (ОІС) у Стамбулі. Він наголосив, що Туреччина буде поглиблювати інтеграцію з країнами ОІС і розвивати транскордонні перевезення так, щоб вони приносили реальний економічний ефект.

Президент згадав про великі інфраструктурні проєкти, які вже працюють: Мармарай у Стамбулі, тунель під Босфором, міст Чанаккале 1915 року, міст Явуза Султана Селіма. Наразі всі ці об'єкти вважаються елементами великої транзитної схеми, яка з’єднує Європу й Азію через турецьку територію.

Окремо він говорив про модернізацію залізниці, розвиток портів і посилення авіасектору. Усе це, за логікою Анкари, має зробити країну одним із ключових транспортних вузлів між Сходом і Заходом.

Турецький "коридор" замість маршруту через РФ

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України Північний маршрут між Європою та Азією через РФ став проблемним. Причина цього в санкціях та ризиках. Тому альтернативні шляхи, зокрема через Центральну Азію, Кавказ і Туреччину, автоматично набули більшої ваги.

Фактично Туреччина намагається закріпити за собою роль центральної ланки цього нового ланцюга між Китаєм і Європою.

Що таке історичний Шовковий шлях

У давнину Шовковим шляхом називалася мережа торговельних доріг, якими каравани везли товари з Китаю до Європи.

Сьогодні під цією назвою мають на увазі сучасні залізниці, морські маршрути, автомобільні коридори, тільки замість караванів — контейнери, поїзди та судна. І

