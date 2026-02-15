Турция продвигает современный Шелковый путь через Средний коридор без участия РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Anadolu Ajansı

Турция хочет восстановить Шелковый путь, как реальный транспортный проект. В Анкаре говорят, что хотят возродить этот маршрут в современном формате с помощью участия в Транскаспийском международном транспортном маршруте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укринформ.

Что имеет в виду Анкара

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам встречи министров транспорта Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле. Он заявилл, что Турция будет углублять интеграцию со странами ОИС и развивать трансграничные перевозки так, чтобы они приносили реальный экономический эффект.

Президент упомянул о крупных инфраструктурных проектах, которые уже работают: Мармарай в Стамбуле, тоннель под Босфором, мост Чанаккале 1915 года, мост Явуза Султана Селима. Сейчас все эти объекты считаются элементами большой транзитной схемы, которая соединяет Европу и Азию через турецкую территорию.

Отдельно он говорил о модернизации железной дороги, развитии портов и усилении авиасектора. Все это, по логике Анкары, должно сделать страну одним из ключевых транспортных узлов между Востоком и Западом.

Турецкий "коридор" вместо маршрута через РФ

После начала полномасштабной агрессии России против Украины Северный маршрут между Европой и Азией через РФ стал проблемным. Причина этого в санкциях и рисках. Поэтому альтернативные пути, в частности через Центральную Азию, Кавказ и Турцию, автоматически приобрели больший вес.

Фактически Турция пытается закрепить за собой роль центрального звена этой новой цепи между Китаем и Европой.

Что такое исторический Шелковый путь

В древности Шелковым путем называлась сеть торговых дорог, по которым караваны везли товары из Китая в Европу.

Сегодня под этим названием подразумевают современные железные дороги, морские маршруты, автомобильные коридоры, только вместо караванов — контейнеры, поезда и суда.

