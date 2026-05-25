Проїзд в Києві: які тарифи діють у метро, тролейбусах, трамваях та автобусах у травні 2026 року

Проїзд у Києві.

У Києві діє розгалужена транспортна артерія, де пасажири можуть дістатися по місту на автобусах, трамваях, тролейбусах та метро. Хоча на тлі здорожчання пального проїзд в столиці залишається одним із найдоступніших, влада підготувала нове рішення щодо підняття тарифів, яке має запрацювати вже цього літа.

скільки доведеться віддати за проїзд у Києві у травні 2026 року.

Тарифи на проїзд в столиці

Найдешевше киянам та гостям міста зараз обійдеться поїздка у метро, тролейбусі, трамваї, автобусі та фунікулері, де одна поїздка без пільг коштує 8 гривень.

За поїздку на електричці у травні пасажирам доведеться сплатити за проїзд доведеться викласти вже 15 гривень.

Оплатити проїзд можна поповнивши транспортну карту чи придбати QR-квиток.

Нині в Києві діють 243 термінали самообслуговування, які встановлені на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52 станціях метрополітену.

Транспортна картку також можна поповнити у близько 1800 терміналах Easy Pay. Її можна придбати у 322 Т-кіосках.

Оплатити поїздки також можна у додатку "Київ Цифровий". Крім того, за номером та пін-кодом транспортну карту можна прив’язати до застосунку і поповнювати її, коли зручно.

У травні 2026 року стандартна транспортна картка коштує 96 гривень, а учнівська персоніфікована — 120 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Києві різко підвищать ціни на проїзд. Кияни платитимуть за одну поїздку у метро, трамваї та тролейбусі 30 гривень. За таких умов проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Варшаві та Відні. Місячний проїзд в столиці може коштувати 4875 грн.

Також Новини.LIVE писали, що проїзд суттєво здорожчав у Львові. Зокрема, загальний абонемент зріс в ціні з 900 до 1150 гривень. При оплаті карткою разовий проїзд коштуватиме 23 гривні, а при розрахунку готівкою — 30 гривень. Таке рішення місцева влада прийняла після суттєвого здорожчання пального.