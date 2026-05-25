Проезд в Киеве: какие тарифы действуют в метро, троллейбусах, трамваях и автобусах в мае 2026 года

В Киеве действует разветвленная транспортная артерия, где пассажиры могут добраться по городу на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Хотя на фоне подорожания топлива проезд в столице остается одним из самых доступных, власти подготовили новое решение о повышении тарифов, которое должно заработать уже этим летом.

Сколько придется отдать за проезд в Киеве в мае 2026 года.

Тарифы на проезд в столице

Дешевле всего киевлянам и гостям города сейчас обойдется поездка в метро, троллейбусе, трамвае, автобусе и фуникулере, где одна поездка без льгот стоит 8 гривен.

За поездку на электричке в мае пассажирам придется заплатить за проезд придется выложить уже 15 гривен.

Оплатить проезд можно пополнив транспортную карту или приобрести QR-билет.

Сейчас в Киеве действуют 243 терминала самообслуживания, которые установлены на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метрополитена.

Транспортную карту также можно пополнить в около 1800 терминалах Easy Pay. Ее можно приобрести в 322 Т-киосках.

Оплатить поездки также можно в приложении "Киев Цифровой". Кроме того, по номеру и пин-коду транспортную карту можно привязать к приложению и пополнять ее, когда удобно.

В мае 2026 года стандартная транспортная карта стоит 96 гривен, а ученическая персонифицированная — 120 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киеве резко повысят цены на проезд. Киевляне будут платить за одну поездку в метро, трамвае и троллейбусе 30 гривен. При таких условиях проездной в Киеве может стать дороже, чем в Варшаве и Вене. Месячный проезд в столице может стоить 4875 грн.

Также Новини.LIVE писали, что проезд существенно подорожал во Львове. В частности, общий абонемент вырос в цене с 900 до 1150 гривен. При оплате карточкой разовый проезд будет стоить 23 гривны, а при расчете наличными — 30 гривен. Такое решение местные власти приняли после существенного подорожания топлива.