Тарифи на проїзд у Львові зростають з 16 травня: нові ціни

У Львові з 16 травня змінюють тарифи на проїзд у всьому громадському транспорті. Найдорожче тепер коштуватиме поїздка при оплаті готівкою — 30 гривень, також піднімуть вартість абонементів і штраф за безквитковий проїзд. У міськраді пояснили нові ціни подорожчанням пального та витратами перевізників.

Нові тарифи залежатимуть від способу оплати

Для студентів із карткою "ЛеоКарт" поїздка коштуватиме 11,5 гривні замість нинішніх 8,5 гривень. Якщо оплачувати через додаток або за допомогою "ЛеоКарт", доведеться платити 23 гривні.

Оплата банківською карткою чи телефоном із NFC обійдеться вже у 26 гривень. Найвищий тариф залишили для готівки — 30 гривень за одну поїздку.

Абонементи теж дорожчають

У міській раді повідомили, що студентський абонемент на всі види транспорту коштуватиме 575 гривень. Раніше його можна було придбати за 450 гривень.

Загальний абонемент також подорожчав — з 900 до 1150 гривень.

За безквитковий проїзд тепер штрафуватимуть на 520 гривень. До цього сума становила 400 гривень.

Окремо змінили й тариф на перевезення багажу. При безготівковій оплаті він коштуватиме 23 гривні, а при розрахунку готівкою — 30 гривень.

Чому підвищили тарифи

У Львівській міськраді нагадали, що під час попереднього перегляду тарифів у травні минулого року дизельне пальне коштувало близько 48 гривень за літр. Зараз ціна вже перевищує 90 гривень.

При цьому у міськраді уточнили, що квитки, куплені раніше, залишаються чинними.

