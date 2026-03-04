Ажіотаж з пальним в Україні — які ціни пропонують АЗС та де найдешевше

В Україні продовжуть підвищуватись ціни на пальне. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

На тлі війни на Близькому Сході в Україні продовжують підвищуватись ціни на пальне. Зокрема, вартість бензину знову за ніч зросла на кілька гривень.

Про те, які АЗС 4 березня пропонують найвигідніші ціни на пальне пише Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Актуальна вартість бензину

Найдоступнішу ціну на бензин А-95 наразі пропонує "Укрнафта", де літр обійдеться в 67,99 грн. На WOG за 95 Євро доведеться віддати 68,99 грн/л, а на ОККО та SOCAR А-95 Євро — по 70,99 грн/л.

За преміальні марки водіям доведеться віддати близько 80 гривень за літр. Зокрема бензин 100 обійдеться на:

WOG — 78,99 грн/л;

ОККО — 80,99 грн/л;

SOCAR — 80,99 грн/л.

Актуальна вартість дизелю

Найвигідніше дизель також купувати у "Укрнафти" — 67,99 грн/л. На WOG за дизель Євро-5 доведеться віддати 68,99 грн/л, а на ОККО та SOCAR — по 70,99 грн/л.

Актуальна вартість газу

На більшості АЗС ціни на блакитне паливо майже не відрізняються. Найбільш доступну ціну пропонують WOG та SOCAR — по 40,98 грн/л.

В "Укрнафті" доведеться віддати за літр 40,99 грн/л, а на ОККО — 41,99 грн/л.

Що ще варто знати українцям

Як розповів засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в ефірі Новини.LIVE, ажіотажу на пальне в Україні уникнути не вдасться, а показники на АЗС будуть підвищуватися далі.

За словами експерта, в Україні немає дефіциту пального, бо АЗС встигли накопичити достатні запаси. Але це не допоможе уникнути дорожчання енергоресурсів — на світових ринках показники дуже швидко змінюються, тому пройти період турбулентності зі збереженням попередніх цін не вийде.

Ситуація буде погіршуватися, пальне входить до категорій товарів, на які діє нееластичний попит. Таким чином, навіть якби бензин коштував 150 грн/л, водії би купували його, адже заправляти автомобіль чимось треба.

Раніше ми розповідали, що через підвищення цін на пальне почався ажіотаж на заправках. Він спричинив загальний дефіцит і купити навіть кілька літрів бензину чи дизелю онлайн через застосунки АЗС нереально. При відкритті додатків водії зустрічають повідомлення про те, що купівля пального наразі недоступна, чи стався збій.

Також писали, що на тлі війни на Близькому Сході одна з найбільших у Європі судноплавних груп CMA CGM додала до тарифів надбавку. Французька судноплавна група CMA CGM впроваджує надбавку "за ризик" від двох до чотирьох тисяч доларів за один контейнер. Збір стягується з усіх вантажів, які йдуть або прибувають з Іраку, Бахрейну, Кувейту, Ємену, Катару, Оману, Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Йорданії, Джибуті, Судану, Еритреї та з Єгипту через порт Айн-Сохна.