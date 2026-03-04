Ажиотаж с топливом в Украине — где дешевле всего заправиться водителям

В Украине продолжат повышаться цены на топливо. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

На фоне войны на Ближнем Востоке в Украине продолжают повышаться цены на топливо. В частности, стоимость бензина снова за ночь выросла на несколько гривен, в среднем за литр прийдеться отдать от 68 до 71 гривны.

О том, какие АЗС 4 марта предлагают самые выгодные цены на топливо пишет Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Актуальная стоимость бензина

Самую доступную цену на бензин А-95 сейчас предлагает "Укрнафта", где литр обойдется в 67,99 грн. На WOG за 95 Евро придется отдать 68,99 грн/л, а на ОККО и SOCAR А-95 Евро — по 70,99 грн/л.

За премиальные марки водителям придется отдать около 80 гривен за литр. В частности бензин 100 обойдется на:

WOG — 78,99 грн/л;

ОККО — 80,99 грн/л;

SOCAR — 80,99 грн/л.

Актуальная стоимость дизеля

Выгоднее всего дизель также покупать у "Укрнафты" — 67,99 грн/л. На WOG за дизель Евро-5 придется отдать 68,99 грн/л, а на ОККО и SOCAR — по 70,99 грн/л.

Актуальная стоимость газа

На большинстве АЗС цены на голубое топливо почти не отличаются. Наиболее доступную цену предлагают WOG и SOCAR — по 40,98 грн/л.

В "Укрнафте" придется отдать за литр 40,99 грн/л, а на ОККО — 41,99 грн/л.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказал основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в эфире Новини.LIVE, ажиотажа на топливо в Украине избежать не удастся, а показатели на АЗС будут повышаться дальше.

По словам эксперта, в Украине нет дефицита топлива, так как АЗС успели накопить достаточные запасы. Но это не поможет избежать подорожания энергоресурсов — на мировых рынках показатели очень быстро меняются, поэтому пройти период турбулентности с сохранением предыдущих цен не получится.

Ситуация будет ухудшаться, топливо входит в категории товаров, на которые действует неэластичный спрос. Таким образом, даже если бы бензин стоил 150 грн/л, водители бы покупали его, ведь заправлять автомобиль чем-то надо.

Ранее мы рассказывали, что из-за повышения цен на топливо начался ажиотаж на заправках. Он вызвал общий дефицит и купить даже несколько литров бензина или дизеля онлайн через приложения АЗС нереально. При открытии приложений водители встречают сообщение о том, что покупка топлива пока недоступна, или произошел сбой.

Также писали, что на фоне войны на Ближнем Востоке одна из крупнейших в Европе судоходных групп CMA CGM добавила к тарифам надбавку. Французская судоходная группа CMA CGM вводит надбавку "за риск" от двух до четырех тысяч долларов за один контейнер.Сбор взимается со всех грузов, которые идут или прибывают из Ирака, Бахрейна, Кувейта, Йемена, Катара, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании, Джибути, Судана, Эритреи и из Египта через порт Айн-Сохна.