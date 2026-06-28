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Головна Транспорт Ця помилка буде дуже дорого коштувати: чого категорично не можна робити в аеропорту

Ця помилка буде дуже дорого коштувати: чого категорично не можна робити в аеропорту

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 20:04
Подорож літаком: чим не варто користуватися в аеропорту
Дитина користується смартфоном в аеропорту. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Під час подорожі за кордон потрібно враховувати безліч речей, але мало хто замислюється про безпечне користування телефоном під час подорожі. Навіть прості помилки можуть обійтися дуже дорого під час відпустки. Використання телефону в аеропорту може нести певні ризики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Star.

Чого не варто робити в аеропорту

ІТ-експерт компанії AGT Computer Services Вільям Такрей закликав пасажирів дуже обережно користуватись безкоштовним Wi-Fi в аеропорту. Він пояснив, що найбільша загроза — це не сама мережа аеропорту, а підроблені мережі, розташовані поруч із нею.

"Злочинці можуть створити точку доступу з назвою на кшталт "Heathrow Free Wi-Fi" або "Gatwick Passenger Network", яка виглядатиме цілком законною. Як тільки ви підключитеся, вони зможуть перехопити ваші дані, включаючи паролі, електронні листи та все, що ви надсилаєте або отримуєте", — розповів експерт.

Така схема є доволі поширеною в багатолюдних громадських місцях та аеропортах, а тисячі розсіяних мандрівників, які намагаються підключитися до мережі, стають для зловмисників ідеальною мішенню.

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Можливо, ви й не підозрюєте, але підключення до Wi-Fi в аеропорту може за лічені секунди залишити ваші особисті дані відкритими для хакерів. Вони отримують доступ не лише до ваших даних, а й до грошей.

Зокрема, в аеропорту не варто користуватися онлайн-банкінгом або вводити паролі, не вживши запобіжних заходів. 

Як не стати жертвою шахраїв

Однак є можливість налаштувати телефон та захистити його від аферистів. Перед тим, як вирушати в аеропорт, зайдіть у налаштування Wi-Fi на своєму телефоні та вимкніть функцію "Автоматичне підключення" або "Автоматичне з’єднання" для громадських мереж.

На iPhone в "Налаштуваннях" оберіть"Wi-Fi" і вимкніть опцію "Запитувати про підключення до мереж".

Таким чином ваш телефон не буде шукати сигнал без вашого дозволу. Проте найкращий варіант врятуватися від аферистів — скористатися мобільним інтернетом. 

Якщо вам все-таки доведеться скористатися Wi-Fi в аеропорту — уникайте входу в будь-які конфіденційні сервіси, такі як банківські системи, робочу електронну пошту та все, що вимагає пароля.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва). 

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

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Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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