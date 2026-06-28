Путешествие на самолете: чего не стоит делать в аэропорту

Ребёнок пользуется смартфоном в аэропорту. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Во время поездки за границу нужно учитывать множество моментов, но мало кто задумывается о безопасном использовании телефона во время путешествия. Даже простые ошибки могут обойтись очень дорого во время отпуска. Использование телефона в аэропорту может таить определенные риски.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Star.

Чего не стоит делать в аэропорту

ИТ-эксперт компании AGT Computer Services Уильям Такрей призвал пассажиров очень осторожно пользоваться бесплатным Wi-Fi в аэропорту. Он пояснил, что наибольшую угрозу представляет не сама сеть аэропорта, а поддельные сети, расположенные рядом с ней.

"Преступники могут создать точку доступа с названием вроде "Heathrow Free Wi-Fi" или "Gatwick Passenger Network"», которая будет выглядеть вполне законной. Как только вы подключитесь, они смогут перехватить ваши данные, включая пароли, электронные письма и всё, что вы отправляете или получаете", — рассказал эксперт.

Такая схема довольно распространена в многолюдных общественных местах и аэропортах, а тысячи рассеянных путешественников, пытающихся подключиться к сети, становятся для злоумышленников идеальной мишенью.

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Возможно, вы и не подозреваете, но подключение к Wi-Fi в аэропорту может за считанные секунды сделать ваши личные данные доступными для хакеров. Они получают доступ не только к вашим данным, но и к деньгам.

В частности, в аэропорту не стоит пользоваться онлайн-банкингом или вводить пароли, не приняв мер предосторожности.

Как не стать жертвой мошенников

Однако есть возможность настроить телефон и защитить его от мошенников. Перед тем как отправляться в аэропорт, зайдите в настройки Wi-Fi на своём телефоне и отключите функцию "Автоматическое подключение" или "Автоматическое соединение" для общественных сетей.

На iPhone в "Настройках" выберите "Wi-Fi" и отключите опцию "Запрашивать подключение к сетям".

Таким образом ваш телефон не будет искать сигнал без вашего разрешения. Однако лучший способ уберечься от мошенников — воспользоваться мобильным интернетом.

Если вам всё-таки придётся воспользоваться Wi-Fi в аэропорту — избегайте входа в любые конфиденциальные сервисы, такие как банковские системы, рабочую электронную почту и всё, что требует пароля.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.