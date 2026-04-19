Восстановление маршрута между Финляндией и Швецией: когда запустят первые поезда

Поезд финской компании VR.

После более чем 30-летнего перерыва, Финляндия и Швеция снова будут соединены железнодорожным сообщением. Первые поезда планируют запустить уже этим летом. Сообщение откроет для путешественников одно из самых длинных железнодорожных путешествий в пределах ЕС.

Отмечается, что будут восстановлены пассажирские перевозки между пограничными городами Торнио (Финляндия) и Хапаранда (Швеция). По данным местных СМИ, запуск может состояться в конце июня.

Сейчас пассажиры могут добраться до обеих сторон границы поездом, но пересекать границу им приходится пешком, автобусом или автомобилем. Хотя между Торнио и Хапарандой пролегает железнодорожная линия, пассажирские перевозки на этом трансграничном маршруте были прекращены в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Сейчас Финляндия и Швеция готовятся к возобновлению движения, в частности сейчас реставрируют историческое здание железнодорожного вокзала в Хапаранде.

Поезда финской компании VR будут останавливаться на станции "Торнио С" и продолжать движение до Хапаранды, где пассажиры смогут легко пересесть на шведские поезда Norrtåg.

Одной из причин задержки восстановления железнодорожного сообщения между странами является разница в ширине колеи. Финляндия до сих пор использует колею шириной 1 524 мм, унаследованную со времен, когда она была частью Российской империи, тогда как в Швеции стандартная евроколея шириной 1 435 мм. Из-за этого пассажиры вынуждены совершать пересадки вблизи станции Хапаранда.

После открытия этого сообщения станет возможным одно из самых длинных железнодорожных путешествий в пределах Европейского Союза: от Колари в Финской Лапландии до Лагоса на юге Португалии. Его протяженность составляет примерно 5 000 км.

