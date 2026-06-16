Аеропорт Камдо-Бамда в Китаї: чим він вражає туристів

Аеропорт Камдо-Бамда в Тибеті. Фото: worldkings.org

Аеропорт, де розташована найдовша у світі злітно-посадкова смуга, нещодавно був визнаний одним із найнезручніших на планеті. Злітно-посадкова смуга аеропорта Камдо-Бамда в Тибеті (Китай) простягається на понад три милі, або 5 500 метрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Аеропорт із найдовшою злітною смугою

Британська газета "Telegraph" включила Камдо-Бамда в Тибеті до свого списку 10 найнезручніших аеропортів. Він доволі непопулярний, ймовірно через те, що він розташований за понад 130 км від найближчого міста.

Аеропорт Камдо-Бамда розташований неподалік від Бамди — невеликого селища, яке знаходиться на висоті 4 300 метрів над рівнем моря. Через гірську місцевість неможливо побудувати аеропорт ближче до міст. Дорога ж до Тибету займає в середньому 2,5 години.

Довжина злітно-посадкової смуги Камдо-Бамда вдвічі більше усіх злітно-посадкових смуг світу — на ній майже можна було б розмістити дві злітно-посадкові смуги аеропорту Хітроу (Лондон) одна за одною.

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Через різку зміну погоди та крихкий гірський рельєф аеропорт Камдо-Бамда є одним з найскладніших місць для польотів у світі.

Він був відкритий у 1995 році і відразу став найвищим аеропортом у світі. Він розташований на висоті 4 334 м над рівнем моря.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвийгідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).

Також Новини.LIVE писали, що міжнародний аеропорт Дубая DXB мають закрити до 2035 року. Всі рейси мають перенести до нового авіаційного вузла Аль-Мактум із 5 паралельними злітними смугами та близько 400 гейтами. Новий аеропорт закріпить роль Дубая як одного з головних центрів світової авіації.