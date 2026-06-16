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Главная Транспорт Этот аэропорт подходит не каждому пилоту: что о нём известно

Этот аэропорт подходит не каждому пилоту: что о нём известно

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Дата публикации 16 июня 2026 07:32
Аэропорт Камдо-Бамда в Китае: чем он впечатляет туристов
Аэропорт Камдо-Бамда в Тибете. Фото: worldkings.org

Аэропорт, где расположена самая длинная в мире взлетно-посадочная полоса, недавно был признан одним из самых неудобных на планете. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Камдо-Бамда в Тибете (Китай) простирается на более чем три мили, или 5 500 метров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Аэропорт с самой длинной взлетной полосой

Британская газета "Telegraph" включила Камдо-Бамда в Тибете в свой список 10 самых неудобных аэропортов. Он довольно непопулярен, вероятно из-за того, что расположен более чем в 130 км от ближайшего города.

Аэропорт Камдо-Бамда расположен недалеко от Бамды — небольшого поселка, который находится на высоте 4 300 метров над уровнем моря. Из-за горной местности невозможно построить аэропорт ближе к городам. Дорога же до Тибета занимает в среднем 2,5 часа.

Длина взлетно-посадочной полосы Камдо-Бамда вдвое превышает длину всех взлетно-посадочных полос мира — на ней почти можно было бы разместить две взлетно-посадочные полосы аэропорта Хитроу (Лондон) одну за другой.

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Из-за резких перепадов погоды и нестабильного горного рельефа аэропорт Камдо-Бамда является одним из самых сложных мест для полетов в мире.

Он был открыт в 1995 году и сразу стал самым высокогорным аэропортом в мире. Он расположен на высоте 4 334 м над уровнем моря.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

Также Новини.LIVE писали, что международный аэропорт Дубая DXB должны закрыть к 2035 году. Все рейсы должны перенести в новый авиационный узел Аль-Мактум с 5 параллельными взлетными полосами и около 400 гейтами. Новый аэропорт укрепит роль Дубая как одного из главных центров мировой авиации.

авиарейсы самолет аэропорты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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