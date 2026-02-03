Видео
Главная Транспорт Трехуровневая развязка и экраны от шума — реконструкция объездной Львова

Трехуровневая развязка и экраны от шума — реконструкция объездной Львова

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 17:41
Трассу М-10 возле Львова ждет большая реконструкция — детали проекта
Трехуровневая развязка. Иллюстративное фото: Freepik

Во Львове готовят проект большой перестройки западной объездной дороги М-10 Львов — Краковец. Он охватит участок от Рясне-Русского до улицы Городоцкой и предусматривает значительные инженерные изменения.

О том, что именно собираются изменить, пишет Zaxid.net.

Читайте также:

Что планируют сделать с дорогой

Служба восстановления и развития инфраструктуры Львовщины стремится довести трассу до категории I-Б. Это означает по две полосы в каждую сторону, которе будут шире, удобнее и безопаснее нынешних.

В результате будет меньше пробок, более быстрый транзит и понятная схема движения.

Многоуровневые развязки станут главным ноу-хау

На перекрестке с трассой М-11 Львов — Шегини проектируют трехуровневую развязку. Кольцо, к которому водители уже привыкли, обещают сохранить.

Еще две двухуровневые развязки появятся возле железнодорожного путепровода и моста через реку.

Обновят не только проезжую часть

Вдоль трассы установят шумозащитные экраны и обустроят шесть остановок общественного транспорта.

После завершения работ разрешенная скорость возрастет до 110 км/ч. Ожидается, что ежедневно по трассе будут ездить почти 47 тысяч автомобилей.

Впереди общественное обсуждение

Реализацию всей реконструкции рассчитывают примерно на пять лет.

Ближайшим шагом будет общественное обсуждение. Как отмечают на сайте Львовского городского совета, слушание детального плана территории запланировано на 11 февраля 2026 года.

Ранее мы писали, почему почти 80% перевозчиков Украины исчезли и что сейчас происходит с этой отраслью.

Также узнайте, где расположена одна из самых опасных дорог мира.

Львов дороги авто строительство реконструкция
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
