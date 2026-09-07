Трапи для американської делегації: українці обурилися через “вибірковий” сервіс Укрзалізниці

Поїзд Укрзалізниці стоїть на пероні. Фото: Укрзалізниця

Представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які днями приїжджали до Києва, користувалися спеціальними пристосуваннями під час посадки у вагон. Поява трапів для посадки американської делегації у потяг Укрзалізниці викликала обговорення серед українців. Користувачі соцмереж звернули увагу, що звичайним пасажирам такі трапи доступні не завжди, та запитали, чому виникла така різниця.

Чому обурилися українці та що відповіли на це в Укрзалізниці, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Що розлютило українців

Після публікації Укрзалізницею фотографій із поїздки американської делегації користувачі Threads почали активно обговорювати трапи, які подали до вагона для посадки Віткоффа та Кушнера.

Делегація зі США біля вагона УЗ: Фото: скриншот

Українці зазначають, що звичайним пасажирам нерідко доводиться долати значну відстань між вагоном і пероном самостійно, особливо коли йдеться про низькі платформи. Проблема особливо гостро постає для людей із важкими валізами, літніх пасажирів, людей з інвалідністю та військових після поранень.

Допис у соцмережі Threads. Фото: скриншот

У коментарях користувачі також навели власні приклади. Зокрема, згадували випадок, коли на київському вокзалі важкопораненому військовому з ампутацією було складно безпечно потрапити до вагона через відсутність відповідного пристосування.

Читайте також:

Коментар у соцмережі Threads. Фото: скриншот

Водночас пасажири зазначають, що спеціальні підставки все ж використовуються на окремих маршрутах. За словами однієї з користувачок, вона бачила такі пристосування під час посадки на поїзд Київ — Ужгород, однак вони були встановлені лише біля вагонів СВ, тоді як до купейного вагона їх не подали.

Коментар у соцмережі Threads. Фото: скриншот

Що відповіли в Укрзалізниці

На закиди пасажирів щодо доступності трапів відповіли представники Укрзалізниці. У компанії повідомили, що спеціальними пристосуваннями вже обладнані 265 вагонів.

Водночас у перевізника заявили про плани поступово забезпечити такими трапами весь вагонний парк. Якщо реалізації планів не завадять обставини, Укрзалізниця розраховує обладнати всі вагони протягом наступних двох років.

Відповідь УЗ у соцмережі Threads. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в УЗ попередили про нюанс щодо квитків на міжнародні рейси. Йдеться про ситуації, коли ім'я пасажира транслітерується не так, як у закордонному транспорті. Перевізник запевнив, що при перетині кордону проблем з цим не виникне.

Також Новини.LIVE писали, як діяти у випадку евакуації з поїзда. В Укрзалізниці пояснили, що важливо не лише залишити вагон, а й відійти від поїзда на безпечну відстань. Далі необхідно прямувати до найближчого укриття, якщо воно є.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась