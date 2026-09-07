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Главная Транспорт Трапы для делегации США возмутили украинцев: что ответила УЗ

Трапы для делегации США возмутили украинцев: что ответила УЗ

Ua ru
7 сентября 2026 16:50
Трапы для американской делегации: украинцы возмутились из-за "избирательного" сервиса Укрзализныци
Поезд Укрзализныци стоит на перроне. Фото: Укрзализныця

Представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, которые на днях прибыли в Киев, воспользовались специальными приспособлениями при посадке в вагон. Появление трапов для посадки американской делегации в поезд Укрзализныци вызвало обсуждение среди украинцев. Пользователи соцсетей обратили внимание, что обычным пассажирам такие трапы доступны не всегда, и спросили, почему возникла такая разница.

Почему возмутились украинцы и что на это ответили в Укрзализныце, рассказывают Новини.LIVE.

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Что возмутило украинцев

После публикации Укрзализныцей фотографий с поездки американской делегации пользователи Threads начали активно обсуждать трапы, которые подали к вагону для посадки Виткоффа и Кушнера.

Трапи для США
Делегация из США у вагона УЗ: Фото: скриншот

Украинцы отмечают, что обычным пассажирам нередко приходится преодолевать значительное расстояние между вагоном и платформой самостоятельно, особенно когда речь идет о низких платформах. Проблема особенно остро стоит для людей с тяжелыми чемоданами, пожилых пассажиров, людей с инвалидностью и военных после ранений.

Коментар у соцмережі Thread
Пост в социальной сети Threads. Фото: скриншот

В комментариях пользователи также привели собственные примеры. В частности, упоминали случай, когда на киевском вокзале тяжелораненому военному с ампутацией было сложно попасть в вагон из-за отсутствия соответствующего приспособления.

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Комментарий в социальной сети Threads. Фото: скриншот

В то же время пассажиры отмечают, что специальные подставки все же используются на отдельных маршрутах. По словам одной из пользовательниц, она видела такие приспособления при посадке на поезд Киев — Ужгород, однако они были установлены только возле вагонов СВ, тогда как к купейному вагону их не пододвинули.

Коментар в Threads
Комментарий в соцсети Threads. Фото: скриншот

Что ответили в Укрзализныце

На нарекания пассажиров относительно доступности трапов ответили представители Укрзализныци. В компании сообщили, что специальными приспособлениями уже оборудованы 265 вагонов.

В то же время перевозчик заявил о планах постепенно оснастить такими трапами весь вагонный парк. Если реализации планов не помешают обстоятельства, Укрзализныця рассчитывает оборудовать все вагоны в течение следующих двух лет.

Коментар УЗ у соцмережі Threads
Ответ УЗ в соцсети Threads. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в УЗ предупредили о нюансе, касающемся билетов на международные рейсы. Речь идет о ситуациях, когда имя пассажира транслитерируется не так, как в зарубежном транспорте. Перевозчик заверил, что при пересечении границы проблем с этим не возникнет.

Также Новини.LIVE писали, как действовать в случае эвакуации из поезда. В Укрзализныце пояснили, что важно не только покинуть вагон, но и отойти от поезда на безопасное расстояние. Далее необходимо направляться к ближайшему укрытию, если оно есть.

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США Укрзализныця поезда инклюзивные инициативы Стив Виткофф
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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