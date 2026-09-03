Поїздка із УЗ: чи пустять у потяг, якщо є розбіжності в імені в паспорті та квитку

Провідниці Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Придбати у піковий сезон квитки на потяг Укрзалізниці за кордон — задачі із зірочкою. Поспішаючи придбати потрібні місця, далеко не завжди замислюєшся над тим, якою мовою вказувати ім’я та прізвище для квитків на міжнародні рейси.

В пресслужбі УЗ пояснили, чому не варто переживати з цього приводу, передає Новини.LIVE.

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Не збігається ім'я у квитку УЗ і закордонному паспорті

В компанії заспокоїли пасажирів, які переживають через те, що в квитку їх ім'я транслітерувалося не так, як у закордонному транспорті.

Перевізник запевнив, що при перетині кордону в такій ситуації проблем не виникне, адже дані українською автоматично транслітеруються за стандартами Державної міграційної служби України, які регламентуються постановою кабінету Міністрів України.

Тобто при купівлі посадкових талонів пасажири можуть вказувати своє ім’я та прізвище українською або англійською мовами.

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В УЗ запевнили, що навіть у тому випадку, якщо транслітерація буде відрізнятися від даних у вашому закордонному паспорті — у вас не виникне проблем під час перевірки і при посадці, адже допускається до 3 помилок в імені та прізвищі.

Квиток пасажира все одно буде вважатися дійсним і провідник не має права відмовити у поїздці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Також Новини.LIVE писали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.

Крім того, Новини.LIVE ділились, як заощадити на залізничних квитках з Києва до Будапешта. Зокрема, замість 4 000 грн заплатити всього за 1 155 грн. Українці мають право придбати квиток солідарності.