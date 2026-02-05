Катастрофический дефицит мужчин в транспорте — кого больше всего не хватает и почему

Транспортной сфере в Украине уже совсем не хватает людей — причины
Дефицит работников в транспортной сфере в Украине принял хронический характер и за последние годы очень обострился. На ситуацию повлияли война и массовая миграция.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на исследование, которое Министерство развития общин и территорий презентовало вместе со Всемирным банком.
Где нехватка в транспорте самая большая
Острее всего кадровую проблему чувствуют среди водителей и технических специалистов. Именно этих специалистов транспортной отрасли не хватает больше всего.
В министерстве отмечают, что дефицит уже влияет на ежедневную работу перевозчиков и инфраструктуры.
При этом, по словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, ситуация осложняется тем, что спрос на транспортные услуги будет расти.
В министерстве также заявили, что без человеческого капитала — без водителей, механиков, логистов, диспетчеров и управленцев — система просто не будет работать.
Речь идет не только о дорогах или автобусах, но и о цифровых сервисах, которые также зависят от наличия специалистов.
Государство планирует научить женщин
На основе исследования правительство уже работает над несколькими направлениями. Среди них — переквалификация женщин на новые профессии, обновление профессиональных стандартов и лучшее взаимодействие между образованием и реальными потребностями рынка.
Напомним, что полномасштабная война сделала украинскую транспортную отрасль критической инфраструктурой. Но почти 80% перевозчиков Украины уже исчезли.
Еще мы писали, что части украинцев станет в разы проще добраться домой после прибытия ночных поездов — пассажиры получат скидки на такси Uklon и Bolt.
