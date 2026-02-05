Катастрофический дефицит мужчин в транспорте — кого больше всего не хватает и почему

Очередь в автобус. Фото: Новости.LIVE

Дефицит работников в транспортной сфере в Украине принял хронический характер и за последние годы очень обострился. На ситуацию повлияли война и массовая миграция.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на исследование, которое Министерство развития общин и территорий презентовало вместе со Всемирным банком.

Где нехватка в транспорте самая большая

Острее всего кадровую проблему чувствуют среди водителей и технических специалистов. Именно этих специалистов транспортной отрасли не хватает больше всего.

В министерстве отмечают, что дефицит уже влияет на ежедневную работу перевозчиков и инфраструктуры.

При этом, по словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, ситуация осложняется тем, что спрос на транспортные услуги будет расти.

В министерстве также заявили, что без человеческого капитала — без водителей, механиков, логистов, диспетчеров и управленцев — система просто не будет работать.

Речь идет не только о дорогах или автобусах, но и о цифровых сервисах, которые также зависят от наличия специалистов.

Государство планирует научить женщин

На основе исследования правительство уже работает над несколькими направлениями. Среди них — переквалификация женщин на новые профессии, обновление профессиональных стандартов и лучшее взаимодействие между образованием и реальными потребностями рынка.

Напомним, что полномасштабная война сделала украинскую транспортную отрасль критической инфраструктурой. Но почти 80% перевозчиков Украины уже исчезли.

Еще мы писали, что части украинцев станет в разы проще добраться домой после прибытия ночных поездов — пассажиры получат скидки на такси Uklon и Bolt.