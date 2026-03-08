Специалисты просят начать ремонт моста Патона

Специалист рассказал, чего ждать в случае проблем с мостом Патона
Остановка моста Патона повлечет транспортный коллапс в Киеве. Перекрытие движения фактически парализует часть транспортного сообщения между берегами Днепра, поскольку это одна из ключевых артерий города.
Об этом заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык академик, заместитель директора Института электросварки имени Патона НАН Украины Валерий Позняков.
Как спасают мост Патона
Эксперт отметил, что переправу долгое время не закрывали на ремонт из-за ожидания запуска Подольско-Воскресенского моста, который должен был бы разгрузить транспортные потоки. Однако полноценно эта инфраструктура до сих пор не работает.
В городе ввели несколько ограничений, чтобы уменьшить давление на поврежденную конструкцию. Преимущественно запрещено движение по мосту для больших машин — грузовиков и фур. Не разрешают также проезд длинным автобусам и троллейбусам. Дополнительно закрыты крайние полосы, под которыми находятся самые поврежденные балки.
Академик объяснил, что благодаря этим ограничениям мост продолжает работать и выдерживает транспортную нагрузку.
Внезапного обвала не ожидается
Валерий Позняков добавил, что при проектировании сооружения был заложен значительный запас прочности, ведь это был первый в мире цельносварной мост.
При обследовании моста в 2020 году специалисты обнаружили значительную коррозию металлических элементов: в определенных местах образовались трещины, проходящие сквозь металл. Поперечные балки находятся в худшем состоянии, особенно участки возле деформационных швов.
Позняков отметил, что мост будет функционировать еще некоторое время, если за ним постоянно следить и выполнять ремонты. Но в конце концов мост все равно будет требовать капитального ремонта.
Ранее мы писали, что глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что КГГА не спешит с ремонтом моста Патона.
Вместо того, чтобы выделить средства на ремонт и восстановление действующих мостов, в КГГА решили инвестировать 1 млрд долларов в Подольский мост.
Также мы сообщали, что в Киеве планируют завершить реконструкцию транспортной развязки на пересечении Берестейского проспекта и улицы Вадима Гетьмана. Для этого город объявил тендер на определение генерального подрядчика. Ожидаемая стоимость работ составляет 609,8 млн грн.
Достройка съездов и обновление схем движения должна уменьшить пробки и сделать движение более быстрым для водителей и общественного транспорта.
