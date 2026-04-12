Головна Транспорт Топ-5 нейнебезпечніших дій у метро Києва

Топ-5 нейнебезпечніших дій у метро Києва

Дата публікації: 12 квітня 2026 07:32
Поїздка в метро Києва: машиніст розповів, як не травмуватися
Пасажири чекають на потяг в столичному метро. Фото: Новини.LIVE

Темп життя у столиці дуже стрімкий — тисячі киян щодня поспішають на роботу та у справах. Проте поспіх у метрополітені інколи може загрожувати життю та здоров'ю пасажирів. Досвідчений машиніст розповів, як вберегти себе в підземці.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на відео dimitrij_driver в соцмережі Threads.

Що не варто робити в підземці

Найбільш небезпечно бігти у метро, зокрема, намагатися добігти в останні вагони, біг на платформі, на сходах чи ескалатору — найбільш небезпечно та загрожує серйозними травмами.

Також небезпечно забігати у вагон з великими рюкзаками чи сумками — їх можуть потягнути закриті двері, а пасажир може впасти та травмуватися.

Також не варто відволікатися та тримати телефон під час заходу у вагон. Гаджети дуже часто падають на колії та під вагон і пошкоджуються.

Читайте також:

Пасажирам не варто також намагатися притримати чи відкрити двері вагона. Потяги в столичній підземці курсують кожні 2-3 хвилини і варто заради своєї безпеки трохи зачекати.

Пасажирам також суворо забороняється виходити за край платформи під час очікування. У потяг вбудовані дзеркала заднього виду і під час руху вони можуть травмувати людей, які стоять занадто близько до вагонів. Їх не завжди можна помітити під час руху потягу.

Раніше Новини.LIVE розповідали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

Також Новини.LIVE писали про реальну вартість поїздки в столичному метрополітені. Станом на квітень 2026 року вона перевищує 60 гривень. В КМДА також розповіли про плани розвитку підземки та розширення рухомого складу.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
