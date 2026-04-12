Україна
Топ-5 самых опасных действий в метро Киева

Топ-5 самых опасных действий в метро Киева

Дата публикации 12 апреля 2026 07:32
Поездка в метро Киева: машинист рассказал, как не травмироваться
Пассажиры ждут поезд в столичном метро. Фото: Новини.LIVE

Темп жизни в столице очень стремительный — тысячи киевлян ежедневно спешат на работу и по делам. Однако спешка в метрополитене иногда может угрожать жизни и здоровью пассажиров. Опытный машинист рассказал, как уберечь себя в подземке.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на видео dimitrij_driver в соцсети Threads.

Что не стоит делать в подземке

Наиболее опасно бежать в метро, в частности, пытаться добежать в последние вагоны, бег на платформе, на лестнице или эскалатора — наиболее опасно и грозит серьезными травмами.

Также опасно забегать в вагон с большими рюкзаками или сумками — их могут потянуть закрытые двери, а пассажир может упасть и травмироваться.

Также не стоит отвлекаться и держать телефон во время захода в вагон. Гаджеты очень часто падают на пути и под вагон и повреждаются.

Пассажирам не стоит также пытаться придержать или открыть двери вагона. Поезда в столичной подземке курсируют каждые 2-3 минуты и стоит ради своей безопасности немного подождать.

Пассажирам также строго запрещается выходить за край платформы во время ожидания. В поезд встроены зеркала заднего вида и во время движения они могут травмировать людей, которые стоят слишком близко к вагонам. Их не всегда можно заметить во время движения поезда.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе — "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира - BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.

Также Новини.LIVE писали о реальной стоимости поездки в столичном метрополитене. По состоянию на апрель 2026 года она превышает 60 гривен. В КГГА также рассказали о планах развития подземки и расширения подвижного состава.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
