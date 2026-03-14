Головна Транспорт Темрява та пил — який вигляд має один із найстрашніших тунелів планети

Темрява та пил — який вигляд має один із найстрашніших тунелів планети

Дата публікації: 14 березня 2026 10:12
Найнебезпечніший тунель у світі — де він розташований та чим загрожує водіям
Найнебезпечніший у світі тунель Анзоб в Таджикистані, в якому немає освітлення. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Тунель Анзоб в Таджикистані (Азія) також відомий як "Тунель смерті", вважається найтемнішим і найнебезпечнішим у світі. Він розташований на шосе М34 на висоті 2700 метрів над рівнем моря, в ньому немає жодного освітлення та вентиляції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Читайте також:

Чим небезпечний "Тунель смерті"

Тунель Анзоб з'єднує Душанбе — столицю країни і Худжанд — друге за величиною місто країни. Він був побудований у 2006 році для забезпечення інтенсивного руху. Зазначається, що цей жахливий тунель має величезні вибоїни і не має належного освітлення та вентиляції, що робить його надзвичайно небезпечним.

В ньому також не встановлено світлофорів, які б регулювали рух десятків автомобілів.

У 2018 році тунель було частково відремонтовано — тут додали дренажну систему та відремонтували вибоїни, але він все ще потребує подальшого вдосконалення.

Місцеві жителі розповідають про випадки, коли в тунелі гинули люди. Через затори вони потрапляли у пастку та гинули від отруєння чадним газом.

Отруйне повітря в тунелі ледь переміщується одним-єдиним вентилятором десь посередині тунелю, якого критично не вистачає.

Дорожні розмітки в тунелі Анзоб відсутні, тому водії їдуть на власний розсуд — зазвичай десь посередині. Через інженерну несправність дорогу всередині тунелю затоплює вода. 

Раніше ми розповідали про найвищий міст у світі. Міст Хуацзян-Каньйон був побудований у Китаї, а його висота сягає рекордних 625 метрів. Найсміливіші турсити через скляний прохід доходять до атмосферної панорамної кав'ярні.

Міст перетинає річку Бейпан, яка протікає через каньйон Хуацзян, і з'єднує спеціальний район Лючжі та округ Аньлун. 

Також писали, що після тривалої паузи стартувало будівництва тунелю, який з'єднає Європу з Африкою під Гібралтарською протокою

За проєктом буде побудовано два паралельні залізничні тунелі, кожен з яких буде обслуговувати потяги в одному напрямку.

Після завершення будівництва поїздка в один займатиме близько тридцяти хвилин, а пропускна здатність споруди дозволить перевозити як пасажирів, так і вантажі.

ДТП Таджикистан дороги небезпека Тунель
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
