Найнебезпечніший тунель у світі — де він розташований та чим загрожує водіям

Найнебезпечніший у світі тунель Анзоб в Таджикистані, в якому немає освітлення.

Тунель Анзоб в Таджикистані (Азія) також відомий як "Тунель смерті", вважається найтемнішим і найнебезпечнішим у світі. Він розташований на шосе М34 на висоті 2700 метрів над рівнем моря, в ньому немає жодного освітлення та вентиляції.

Реклама

Читайте також:

Чим небезпечний "Тунель смерті"

Тунель Анзоб з'єднує Душанбе — столицю країни і Худжанд — друге за величиною місто країни. Він був побудований у 2006 році для забезпечення інтенсивного руху. Зазначається, що цей жахливий тунель має величезні вибоїни і не має належного освітлення та вентиляції, що робить його надзвичайно небезпечним.

В ньому також не встановлено світлофорів, які б регулювали рух десятків автомобілів.

У 2018 році тунель було частково відремонтовано — тут додали дренажну систему та відремонтували вибоїни, але він все ще потребує подальшого вдосконалення.

Місцеві жителі розповідають про випадки, коли в тунелі гинули люди. Через затори вони потрапляли у пастку та гинули від отруєння чадним газом.

Отруйне повітря в тунелі ледь переміщується одним-єдиним вентилятором десь посередині тунелю, якого критично не вистачає.

Дорожні розмітки в тунелі Анзоб відсутні, тому водії їдуть на власний розсуд — зазвичай десь посередині. Через інженерну несправність дорогу всередині тунелю затоплює вода.

Раніше ми розповідали про найвищий міст у світі. Міст Хуацзян-Каньйон був побудований у Китаї, а його висота сягає рекордних 625 метрів. Найсміливіші турсити через скляний прохід доходять до атмосферної панорамної кав'ярні.

Міст перетинає річку Бейпан, яка протікає через каньйон Хуацзян, і з'єднує спеціальний район Лючжі та округ Аньлун.

Також писали, що після тривалої паузи стартувало будівництва тунелю, який з'єднає Європу з Африкою під Гібралтарською протокою.

За проєктом буде побудовано два паралельні залізничні тунелі, кожен з яких буде обслуговувати потяги в одному напрямку.

Після завершення будівництва поїздка в один займатиме близько тридцяти хвилин, а пропускна здатність споруди дозволить перевозити як пасажирів, так і вантажі.