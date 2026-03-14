Главная Транспорт Чем опасен для водителей один из самых страшных тоннелей планеты

Чем опасен для водителей один из самых страшных тоннелей планеты

Дата публикации 14 марта 2026 10:12
Самый опасный тоннель в мире — какое место стоит избегать всем водителям
Самый опасный в мире тоннель Анзоб в Таджикистане, в котором нет освещения. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Тоннель Анзоб в Таджикистане (Азия) также известный как "Тоннель смерти", считается самым темным и опасным в мире. Он расположен на шоссе М34 на высоте 2700 метров над уровнем моря, в нем нет никакого освещения и вентиляции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Читайте также:

Чем опасен "Тоннель смерти"

Тоннель Анзоб соединяет Душанбе — столицу страны и Худжанд — второй по величине город страны. Он был построен в 2006 году для обеспечения интенсивного движения. Отмечается, что этот ужасный тоннель имеет огромные выбоины и не имеет надлежащего освещения и вентиляции, что делает его чрезвычайно опасным.

В нем также не установлены светофоры, которые бы регулировали движение десятков автомобилей.

В 2018 году тоннель был частично отремонтирован — здесь добавили дренажную систему и отремонтировали выбоины, но он все еще нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Местные жители рассказывают о случаях, когда в тоннеле гибли люди. Из-за пробок они попадали в ловушку и погибали от отравления угарным газом.

Ядовитый воздух в тоннеле едва перемещается одним-единственным вентилятором где-то посередине тоннеля, которого критически не хватает.

Дорожные разметки в тоннеле Анзоб отсутствуют, поэтому водители едут по своему усмотрению — обычно где-то посередине. Из-за инженерной неисправности дорогу внутри тоннеля затапливает вода.

Ранее мы рассказывали о самом высоком мосте в мире. Мост Хуацзян-Каньон был построен в Китае, а его высота достигает рекордных 625 метров. Самые смелые турситы через стеклянный проход доходят до атмосферной панорамной кофейни.

Мост пересекает реку Бейпан, которая протекает через каньон Хуацзян, и соединяет специальный район Лючжи и округ Аньлун.

Также писали, что после длительной паузы стартовало строительства тоннеля, который соединит Европу с Африкой под Гибралтарским проливом.

По проекту будет построено два параллельных железнодорожных тоннеля, каждый из которых будет обслуживать поезда в одном направлении.

После завершения строительства поездка в один будет занимать около тридцати минут, а пропускная способность сооружения позволит перевозить как пассажиров, так и грузы.

ДТП Таджикистан дороги опасность Тоннель
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
