Станція "Чамбері" в метро Мадрида: чим вона унікальна та вражає туристів

Станція "Чамбері" в метро Мадрида. Фото: Museos de Metro. Колаж: Новини.LIVE

Темний туризм стрімко набирає популярності. Сьогодні багатьох туристів цікавлять моторошні або закинуті сторінки історії, і є чимало захоплюючих місць, які варто відвідати. Одне з них розташоване в одному з найбільших мегаполісів Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

"Станція-привид" в метро Мадрида

Станція "Чамбері" в Мадриді — це стара станція метро, яка не працює вже кілька десятиліть. Вона була відкрита в 1919 році як частина першої лінії мадридського метро — лінії № 1, що з'єднувала станції "Куатро-Камінос" і "Соль". На той час це була одна з восьми станцій нової мережі мадридського метро.

Однак до 1960-х років населення Мадрида зросло, і потяги стали довшими, щоб вмістити більше пасажирів.

Платформа станції "Чамбері" виявилася занадто короткою для нових потягів, а через її вигнуту форму та розташування між двома завантаженими станціями було прийнято рішення про її закриття. Офіційно її закрили ще у 1966 році.

Протягом десятиліть вона стояла зачиненою, а місцеві мешканці прозвали її "станцією-привидом". Чутки про неї поширилися по всьому місту.

У 2008 році станцію було відкрито в рамках проєкту "Andén 0" — музейної ініціативи, присвяченої історії мадридського метро.

Станцію відреставрували до стану на початку 20 століття: з оригінальною настінною плиткою, дерев’яними касами, керамічними вивісками та старовинними рекламними плакатами.

Нині станції метро "Чамбері" працює як музей. Вона відкрита із п'ятниці по неділю та розташована між станціями Іглесія та Більбао на лінії 1. Вхід безкоштовний. Туристам доступні екскурсії з гідом іспанською та англійською мовами.

У відгуках на Google та TripAdvisor це місце називають "прихованою перлиною" та "однією з найпам’ятніших зупинок у Мадриді".

