Станция "Чамбери" в метро Мадрида: чем она уникальна и поражает туристов

Станция "Чамбери" в метро Мадрида. Фото: Museos de Metro. Коллаж: Новини.LIVE

Темный туризм стремительно набирает популярность. Сегодня многих туристов интересуют жуткие или заброшенные страницы истории, и есть немало увлекательных мест, которые стоит посетить. Одно из них расположено в одном из крупнейших мегаполисов Европы.

"Станция-призрак" в метро Мадрида

Станция "Чамбери" в Мадриде — это старая станция метро, которая не работает уже несколько десятилетий. Она была открыта в 1919 году как часть первой линии мадридского метро — линии № 1, соединявшей станции "Куатро-Каминос" и "Соль". На то время это была одна из восьми станций новой сети мадридского метро.

Однако к 1960-м годам население Мадрида выросло, и поезда стали длиннее, чтобы вместить больше пассажиров.

Платформа станции "Чамбери" оказалась слишком короткой для новых поездов, а из-за ее изогнутой формы и расположения между двумя загруженными станциями было принято решение о ее закрытии. Официально ее закрыли еще в 1966 году.

В течение десятилетий она стояла закрытой, а местные жители прозвали ее "станцией-призраком". Слухи о ней распространились по всему городу.

В 2008 году станция была открыта в рамках проекта "Andén 0" — музейной инициативы, посвященной истории мадридского метро.

Станцию отреставрировали до состояния начала 20 века: с оригинальной настенной плиткой, деревянными кассами, керамическими вывесками и старинными рекламными плакатами.

Сейчас станции метро "Чамбери" работает как музей. Она открыта с пятницы по воскресенье и расположена между станциями Иглесия и Бильбао на линии 1. Вход бесплатный. Туристам доступны экскурсии с гидом на испанском и английском языках.

В отзывах на Google и TripAdvisor это место называют "скрытой жемчужиной" и "одной из самых памятных остановок в Мадриде".

