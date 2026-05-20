Тайная станция метро в Мадриде стала магнитом для туристов

Тайная станция метро в Мадриде стала магнитом для туристов

Дата публикации 20 мая 2026 07:32
Станция "Чамбери" в метро Мадрида: чем она уникальна и поражает туристов
Станция "Чамбери" в метро Мадрида. Фото: Museos de Metro. Коллаж: Новини.LIVE

Темный туризм стремительно набирает популярность. Сегодня многих туристов интересуют жуткие или заброшенные страницы истории, и есть немало увлекательных мест, которые стоит посетить. Одно из них расположено в одном из крупнейших мегаполисов Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

"Станция-призрак" в метро Мадрида

Станция "Чамбери" в Мадриде — это старая станция метро, которая не работает уже несколько десятилетий. Она была открыта в 1919 году как часть первой линии мадридского метро — линии № 1, соединявшей станции "Куатро-Каминос" и "Соль". На то время это была одна из восьми станций новой сети мадридского метро.

Однако к 1960-м годам население Мадрида выросло, и поезда стали длиннее, чтобы вместить больше пассажиров.

Платформа станции "Чамбери" оказалась слишком короткой для новых поездов, а из-за ее изогнутой формы и расположения между двумя загруженными станциями было принято решение о ее закрытии. Официально ее закрыли еще в 1966 году.

Читайте также:

В течение десятилетий она стояла закрытой, а местные жители прозвали ее "станцией-призраком". Слухи о ней распространились по всему городу.

В 2008 году станция была открыта в рамках проекта "Andén 0" — музейной инициативы, посвященной истории мадридского метро.

Станцию отреставрировали до состояния начала 20 века: с оригинальной настенной плиткой, деревянными кассами, керамическими вывесками и старинными рекламными плакатами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сейчас станции метро "Чамбери" работает как музей. Она открыта с пятницы по воскресенье и расположена между станциями Иглесия и Бильбао на линии 1. Вход бесплатный. Туристам доступны экскурсии с гидом на испанском и английском языках.

В отзывах на Google и TripAdvisor это место называют "скрытой жемчужиной" и "одной из самых памятных остановок в Мадриде".

Ранее Новини.LIVE писали о том, где планируют построить новую конечную станцию синей ветки метро киевского метрополитена.
Предполагается, что конечной остановкой Оболонско-Теремковской линии вместо станции "Теремки" станет проектируемая станция "Одесская". Она будет построена на границе Киева и Киевской области, между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".

Также Новини.LIVE писали о тайне станции метро "Позняки" и ее секретном переходе, о котором даже не догадываются киевляне. За белыми нишами одной из галерей спрятан переход на другую станцию, которую так и не построили.

метро Испания туризм
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
