Сума, яку насправді отримують машиністи метро в Києві: премії та оклад

Сума, яку насправді отримують машиністи метро в Києві: премії та оклад

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 07:32
Сума, яку насправді отримують машиністи метро в Києві: премії та оклад
Люди добираються потягом у столичному метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Київ — місто заторів і найкращим варіантом зекономити час та нерви, та дістатись на роботу чи по справах можна завдяки метро. Щодня його роботу забезпечують сотні людей. Зокрема, метрополітен неможливо уявити без машиністів.

Скільки в середньому заробляють машиністи повідомили в КП "Київський метрополітен" відповідь на запит Новини.LIVE.

В КП "Київський метрополітен" повідомили, що нині на підприємстві працює 467 машиністів електропоїзда, що є достатньою кількістю кадрів. Проте київський метрополітен має сформувати  кадровий резерв машиністів на випадок виходу спеціалістів на пенсію чи звільнення. Зокрема, наразі вільними є 30 вакансій.

На сьогодні середня заробітна плата машиністів столичного метрополітену складає 55 000 гривень та складається з:

  • оплати за погодинною тарифною ставкою за фактично відпрацьований час;
  • доплат і надбавок (зокрема за важкі та шкідливі умови праці, за роботу у вечірній час, за роботу у нічний час);
  • за поділ робочої зміни на частини;
  • за клас, кваліфікацію, за вислугу років;
  • премій за основні результати роботи.

В Київському метрополітені попередили усіх охочих зайняти посаду машиніста, що окремі виплати або надбавки в умовах воєнного стану не передбачені. 

При цьому машиністи працюють 6 днів на тиждень. Їх робоча зміна не може тривати понад 6 годин як у працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці. Таким чином, кони працюють 36 годин на тиждень.

Раніше ми розповідали, скільки заробляють машиністи дніпровського метрополітену. Їх зарплата складається з окладу, надбавок (за класність та вислугу років, матеріального стимулювання) та доплат.

Також писали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
