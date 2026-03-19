Сума, яку насправді отримують машиністи метро в Києві: премії та оклад

Люди добираються потягом у столичному метрополітені.

Київ — місто заторів і найкращим варіантом зекономити час та нерви, та дістатись на роботу чи по справах можна завдяки метро. Щодня його роботу забезпечують сотні людей. Зокрема, метрополітен неможливо уявити без машиністів.

Скільки в середньому заробляють машиністи повідомили в КП "Київський метрополітен" відповідь на запит Новини.LIVE.

Які зарплати пропонують працівникам метро в Києві

В КП "Київський метрополітен" повідомили, що нині на підприємстві працює 467 машиністів електропоїзда, що є достатньою кількістю кадрів. Проте київський метрополітен має сформувати кадровий резерв машиністів на випадок виходу спеціалістів на пенсію чи звільнення. Зокрема, наразі вільними є 30 вакансій.

На сьогодні середня заробітна плата машиністів столичного метрополітену складає 55 000 гривень та складається з:

оплати за погодинною тарифною ставкою за фактично відпрацьований час;

доплат і надбавок (зокрема за важкі та шкідливі умови праці, за роботу у вечірній час, за роботу у нічний час);

за поділ робочої зміни на частини;

за клас, кваліфікацію, за вислугу років;

премій за основні результати роботи.

В Київському метрополітені попередили усіх охочих зайняти посаду машиніста, що окремі виплати або надбавки в умовах воєнного стану не передбачені.

При цьому машиністи працюють 6 днів на тиждень. Їх робоча зміна не може тривати понад 6 годин як у працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці. Таким чином, кони працюють 36 годин на тиждень.

