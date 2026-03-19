Сума, яку насправді отримують машиністи метро в Києві: премії та оклад
Київ — місто заторів і найкращим варіантом зекономити час та нерви, та дістатись на роботу чи по справах можна завдяки метро. Щодня його роботу забезпечують сотні людей. Зокрема, метрополітен неможливо уявити без машиністів.
Скільки в середньому заробляють машиністи повідомили в КП "Київський метрополітен" відповідь на запит Новини.LIVE.
Які зарплати пропонують працівникам метро в Києві
В КП "Київський метрополітен" повідомили, що нині на підприємстві працює 467 машиністів електропоїзда, що є достатньою кількістю кадрів. Проте київський метрополітен має сформувати кадровий резерв машиністів на випадок виходу спеціалістів на пенсію чи звільнення. Зокрема, наразі вільними є 30 вакансій.
На сьогодні середня заробітна плата машиністів столичного метрополітену складає 55 000 гривень та складається з:
- оплати за погодинною тарифною ставкою за фактично відпрацьований час;
- доплат і надбавок (зокрема за важкі та шкідливі умови праці, за роботу у вечірній час, за роботу у нічний час);
- за поділ робочої зміни на частини;
- за клас, кваліфікацію, за вислугу років;
- премій за основні результати роботи.
В Київському метрополітені попередили усіх охочих зайняти посаду машиніста, що окремі виплати або надбавки в умовах воєнного стану не передбачені.
При цьому машиністи працюють 6 днів на тиждень. Їх робоча зміна не може тривати понад 6 годин як у працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці. Таким чином, кони працюють 36 годин на тиждень.
