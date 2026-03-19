Сумма, которую на самом деле получают машинисты метро в Киеве: премии и оклад

Люди добираются на поезде в столичном метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Киев — город пробок и лучшим вариантом сэкономить время и нервы, и добраться на работу или по делам можно благодаря метро. Ежедневно его работу обеспечивают сотни людей. В частности, метрополитен невозможно представить без машинистов.

Сколько в среднем зарабатывают машинисты сообщили в КП "Киевский метрополитен" ответ на запрос Новини.LIVE.

Какие зарплаты предлагают работникам метро в Киеве

В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что сейчас на предприятии работает 467 машинистов электропоезда, что является достаточным количеством кадров. Однако киевский метрополитен должен сформировать кадровый резерв машинистов на случай выхода специалистов на пенсию или увольнения. В частности, сейчас свободными являются 30 вакансий.

На сегодня средняя заработная плата машинистов столичного метрополитена составляет 55 000 гривен и состоит из:

оплаты по часовой тарифной ставке за фактически отработанное время;

доплат и надбавок (в частности за тяжелые и вредные условия труда, за работу вечернее время, за работу в ночное время);

за разделение рабочей смены на части;

за класс, квалификации, за выслугу лет;

премии за основные результаты работы.

В Киевском метрополитене предупредили всех желающих занять должность машиниста, что отдельные выплаты или надбавки в условиях военного положения не предусмотрены.

При этом машинисты работают 6 дней в неделю. Их рабочая смена не может длиться более 6 часов как у работников, занятых на работах с вредными условиями труда. Таким образом, кони работают 36 часов в неделю.

