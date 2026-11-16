Пасажири в салоні літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Далеко не всі знають про одне поширене, але маловідоме правило усіх авіакомпаній. Зокрема, через деякі нюанси пасажири не можуть вільно пересісти в літаку.

Про це розповіла стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Коли не можна міняти місце в літаку в літаку

До стюардеси звернулась пасажирка, як поцікавилась, чому її чоловіку не дали сісти поруч із нею в літаку на вільне місце. Жінці відмовили перед вильотом.

Бортпровідниця пояснила, що є таке поняття, як центровка літака, тобто баланс літака. Вона пояснила, що для зльоту та посадки дуже важливо, хто з пасажирів де сидить, а також в якій частині літака лежить багаж.

"Якщо багато, наприклад, дати навантаження на носову частину літака, є ймовірність того, що ніс буде не відриватися під час зльоту і буде дуже важкий під час посадки", — сказала вона.

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Стюардеса пояснила, що в тому випадку, якщо одна людина пересяде, почнуть пересідати всі, і це може дійсно вплинути на баланс літака.

"Ми завжди просимо пасажирів сидіти на своїх місцях згідно посадкових талонів на час зльоту та посадки", — додала вона.

Проте бортпровідниця запевнила, що коли літак вже набрав висоту, а пілоти вимкнули табло, пасажири можуть спокійно пересуватися та пересідати в літаку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири Wizz Air мають можливість заощадити, назбиравши кешбеком собі на квитки на літак. Це можна зробити через додаток Wizz Air. Через застосунок треба шукати необхідні апартаменти чи готель.

Також Новини.LIVE писали, чому навіть із дійсним паспортом пасажирам можуть відмовити у посадці на літак. Багато країн встановлюють суворі вимоги щодо терміну дії закордонного паспорта і у документа має бути обов’язковий запас. Відповідні правила були запроваджені для того, щоб у разі непередбачених обставин мандрівник не опинився на території чужої країни з простроченим паспортом.