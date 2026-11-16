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Главная Транспорт Стюардесса объяснила, почему пассажиру могут запретить сменить место

Стюардесса объяснила, почему пассажиру могут запретить сменить место

Ua ru
16 ноября 2026 18:12
Путешествие на самолете: когда категорически запрещено менять место в салоне Новини.LIVE
Пассажиры в салоне самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Далеко не все знают об одном распространенном, но малоизвестном правиле всех авиакомпаний. В частности, из-за некоторых нюансов пассажиры не могут свободно пересаживаться в самолете.

Об этом рассказала стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Когда нельзя менять место в самолете

К стюардессе обратилась пассажирка, которая поинтересовалась, почему её мужу не разрешили сесть рядом с ней в самолёте на свободное место. Женщине отказали перед вылетом.

Стюардесса объяснила, что существует такое понятие, как центровка самолета, то есть баланс самолета. Она пояснила, что для взлета и посадки очень важно, кто из пассажиров где сидит, а также в какой части самолета находится багаж.

"Если, например, на носовую часть самолета будет приходиться большая нагрузка, есть вероятность того, что нос не оторвется во время взлета и будет очень тяжелым во время посадки", — сказала она.

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Стюардесса пояснила, что в том случае, если один человек пересядет, начнут пересаживаться все, и это действительно может повлиять на баланс самолета.

"Мы всегда просим пассажиров сидеть на своих местах в соответствии с посадочными талонами во время взлета и посадки", — добавила она.

Однако бортпроводница заверила, что когда самолет уже набрал высоту, а пилоты выключили табло, пассажиры могут спокойно передвигаться и пересаживаться в самолете.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры Wizz Air могут сэкономить, накопив кэшбэк на авиабилеты. Сделать это можно через приложение Wizz Air. С помощью приложения нужно искать подходящие апартаменты или отель.

Также Новини.LIVE писали, почему даже с действующим паспортом пассажирам могут отказать в посадке на самолет. Многие страны устанавливают строгие требования к сроку действия загранпаспорта, и у документа должен быть обязательный запас. Соответствующие правила были введены для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств путешественник не оказался на территории чужой страны с просроченным паспортом.

авиарейсы правила путешествие безопасность туризм
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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