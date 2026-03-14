Стюардеса поділилась хитрощами, як зробити політ в рази комфортнішим

Дата публікації: 14 березня 2026 13:20
Стюардеса піклується про комфорт пасажирів на борту. Фото: УНІАН

Не всім подобається літати, адже такі мандрівки доволі виснажливі та викликають тривожність. Досвідчена стюардеса з 11-річним стажем роботи поділилася своїми особистими порадами щодо того, як зробити подорож літаком максимально комфортною. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Mirror UK.

Протріть ремені безпеки

Бортпровідниця порадила прихопити з собою на борт антибактеріальні серветки, адже прибиральники рідко ретельно дезинфікують місця пасажирів. Стюардеса порадила ретельніше протерти маленький столик, спинку сидіння та ремені безпеки — до них завжди всі торкаються.

Вдягніть довгі штани

Такий одяг — найефективніший спосіб уникнути прямого контакту з сидінням.

"Жодна частина вашої шкіри не повинна торкатися цього сидіння. Навіть після дезінфекції. Я бачила жахливі речі", — поділилась стюардеса.

Слідкуйте за гігієною рук

Бортпровідники можуть визначити, коли ви не помили руки після використання туалету на борту літака. 

@charityofsunshine

These are a few things you should be doing on an airplane when you travel that you probably (and by probably I mean absolutely) should be doing from your flight attendant. I do ALL of these things when I travel in my own time. Shoes, pants, wiping then seatbelt and bringing my own food. All a MUST. Enjoy the travelers and safe flaying. Maybe I’ll see ya up there. #travelhacksandtips #traveltip #flightattendant

♬ Idyllic jazz bossa nova with piano and guitar(1298871) - TAKANORI ONDA

"Ви також не змиваєте воду в туалеті. Чи знаєте ви, що бортпровідники знають, чи змиваєте ви воду в туалеті і чи миєте руки?", — з іронією запитала експертка.

Обирайте зручну пару взуття

Вона закликала мандрівників не знімати взуття під час відвідування туалету.

"На підлозі в туалеті ніколи не буває сухо. А ваші шкарпетки потім схожі на дві великі губки", — підкреслила вона.

Раніше пілот пояснив, чому пасажирам на борту літака рекомендують включати на смартфоні "авіарежим". Справа в тому, що випромінювання радіохвиль здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти і заважають керувати повітряним судном.

Також писали, павербанки з якою ємністю пасажирам дозволяється брати із собою на борт літака. У більшості випадків у мандрівників навряд чи виникнути проблеми з павербанками ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В), а ось для пристроїв ємністю від 100 до 160 Вт·год — часто потрібне погодження з авіаперевізником.

авіарейси літак подорож безпека туризм
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
