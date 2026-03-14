Стюардесса поделилась секретами, как сделать полет более комфортным

Не всем нравится летать, ведь такие путешествия довольно утомительны и вызывают тревожность. Опытная стюардесса с 11-летним стажем работы поделилась своими личными советами относительно того, как сделать путешествие самолетом максимально комфортным.

Протрите ремни безопасности

Бортпроводница посоветовала прихватить с собой на борт антибактериальные салфетки, ведь уборщики редко тщательно дезинфицируют места пассажиров. Стюардесса посоветовала тщательно протереть маленький столик, спинку сиденья и ремни безопасности — к ним всегда все прикасаются.

Наденьте длинные штаны

Такая одежда — самый эффективный способ избежать прямого контакта с сиденьем.

"Ни одна часть вашей кожи не должна касаться этого сиденья. Даже после дезинфекции. Я видела ужасные вещи", — поделилась стюардесса.

Следите за гигиеной рук

Бортпроводники могут определить, когда вы не помыли руки после использования туалета на борту самолета.

"Вы также не смываете воду в туалете. Знаете ли вы, что бортпроводники знают, смываете ли вы воду в туалете и моете ли руки?", — с иронией спросила эксперт.

Выбирайте удобную пару обуви

Она призвала путешественников не снимать обувь во время посещения туалета.

"На полу в туалете никогда не бывает сухо. А ваши носки потом похожи на две большие губки", — подчеркнула она.

Ранее пилот объяснил, почему пассажирам на борту самолета рекомендуют включать на смартфоне "авиарежим". Дело в том, что излучения радиоволн способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты и мешают управлять воздушным судном.

Также писали, павербанки с какой емкостью пассажирам разрешается брать с собой на борт самолета. В большинстве случаев у путешественников вряд ли возникнуть проблемы с павербанками емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В), а вот для устройств емкостью от 100 до 160 Вт-ч — часто требуется согласование с авиаперевозчиком.