Стюардесса поделилась секретами, как сделать полет более комфортным
Не всем нравится летать, ведь такие путешествия довольно утомительны и вызывают тревожность. Опытная стюардесса с 11-летним стажем работы поделилась своими личными советами относительно того, как сделать путешествие самолетом максимально комфортным.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Mirror UK.
Протрите ремни безопасности
Бортпроводница посоветовала прихватить с собой на борт антибактериальные салфетки, ведь уборщики редко тщательно дезинфицируют места пассажиров. Стюардесса посоветовала тщательно протереть маленький столик, спинку сиденья и ремни безопасности — к ним всегда все прикасаются.
Наденьте длинные штаны
Такая одежда — самый эффективный способ избежать прямого контакта с сиденьем.
"Ни одна часть вашей кожи не должна касаться этого сиденья. Даже после дезинфекции. Я видела ужасные вещи", — поделилась стюардесса.
Следите за гигиеной рук
Бортпроводники могут определить, когда вы не помыли руки после использования туалета на борту самолета.
"Вы также не смываете воду в туалете. Знаете ли вы, что бортпроводники знают, смываете ли вы воду в туалете и моете ли руки?", — с иронией спросила эксперт.
Выбирайте удобную пару обуви
Она призвала путешественников не снимать обувь во время посещения туалета.
"На полу в туалете никогда не бывает сухо. А ваши носки потом похожи на две большие губки", — подчеркнула она.
Ранее пилот объяснил, почему пассажирам на борту самолета рекомендуют включать на смартфоне "авиарежим". Дело в том, что излучения радиоволн способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты и мешают управлять воздушным судном.
Также писали, павербанки с какой емкостью пассажирам разрешается брать с собой на борт самолета. В большинстве случаев у путешественников вряд ли возникнуть проблемы с павербанками емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В), а вот для устройств емкостью от 100 до 160 Вт-ч — часто требуется согласование с авиаперевозчиком.
