Подорож літаком: який одяг пасажирам не варто обирати для польоту

Пасажири в салоні літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Для багатьох важливо виглядати стильно й почуватися комфортно, але іноді можна прийняти неправильне рішення і в результаті відчути зовсім протилежне. Стюардеса попередила пасажирів про те, який одяг не варто одягати в аеропорт.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

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Шльопанці

Одним із найнебезпечніших варіантів взуття для польоту є шльопанці. Річ у тім, що ноги пасажирів набрякають, адже у салоні літака холодно.

Надто вузькі джинси

На висоті тіло набрякає, тож якщо ви оберете надто вузькі джинси, вам може стати неймовірно незручно. Бортпровідниця рекомендує не жертвувати власним комфортом заради стильного вигляду.

Шорти або кроп-топи

У салоні літака кондиціонер працює на повну потужність і пасажиру може стати дуже прохолодно. Крім того, не варто, щоб ваша гола шкіра торкалася брудних сидінь у салоні. Для комфортного польоту краще обрати довгі штани та оверсайз футболку. Крім того, не зайвим буде взяти з собою светр на випадок, якщо температура різко знизиться.

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Тонкий шар одягу

Пасажирам також не варто покладатися лише на один тонкий шар одягу. У літаку може бути дуже холодно, навіть під час польотів до теплих країн. Варто прихопити з собою хоча б куртку або светр, щоб не замерзнути.

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