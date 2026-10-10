Путешествие на самолете: какую одежду пассажирам не стоит выбирать для полета

Пассажиры в салоне самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Для многих важно выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно, но иногда можно принять неправильное решение и в результате испытать совершенно противоположные ощущения. Стюардесса предупредила пассажиров о том, какую одежду не стоит надевать в аэропорту.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

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Шлепанцы

Одним из самых опасных вариантов обуви для полета являются шлепанцы. Дело в том, что ноги пассажиров отекают, ведь в салоне самолета холодно.

Слишком узкие джинсы

На высоте тело отекает, поэтому если вы выберете слишком узкие джинсы, вам может стать невероятно неудобно. Бортпроводница рекомендует не жертвовать собственным комфортом ради стильного вида.

Шорты или кроп-топы

В салоне самолета кондиционер работает на полную мощность, и пассажиру может стать очень прохладно. Кроме того, не стоит, чтобы ваша обнажённая кожа соприкасалась с грязными сиденьями в салоне. Для комфортного полёта лучше выбрать длинные брюки и футболку оверсайз. Кроме того, не лишним будет взять с собой свитер на случай, если температура резко понизится.

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Тонкий слой одежды

Пассажирам также не стоит полагаться только на один тонкий слой одежды. В самолете может быть очень холодно, даже во время полетов в теплые страны. Стоит взять с собой хотя бы куртку или свитер, чтобы не замерзнуть.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

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