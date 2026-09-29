Метро в Киеве: что нужно знать о бесплатных услугах

Мать с ребенком прячется в киевском метро. Фото: КП «Киевский метрополитен»/Facebook

В период военного положения киевский метрополитен функционирует в качестве укрытия. В его стенах укрываются тысячи киевлян и гостей города во время атак со стороны России. Граждане имеют право попросить у сотрудника метрополитена стул и, при необходимости, воспользоваться туалетом.

Об этом в ответ на запрос Новини.LIVE сообщили в киевском метрополитене.

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Бесплатные туалеты в киевском метро

Отмечается, что станции метрополитена проектировались в разные годы в соответствии с действовавшими на тот момент Государственными строительными нормами, которыми предусматривалось сооружение и обустройство на этапе строительства сблокированных или отдельно расположенных санитарных узлов, служебных и предназначенных для нужд гражданской защиты во время укрытия населения на станциях.

В частности, на всех подземных станциях оборудовано 92 санитарных узла для нужд гражданской защиты с общим количеством 469 санитарных кабин.

За время войны большинство санитарных узлов на станциях были отремонтированы.

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В Киевском метрополитене сообщили, что во время воздушной тревоги санитарные узлы для нужд гражданской защиты доступны для людей, укрывающихся на станциях. Однако туалетами можно воспользоваться только в сопровождении сотрудников метрополитена — дежурный персонал станций во время воздушной тревоги находится на платформах.

Однако в обычном режиме работы метрополитена доступ к туалетам запрещен и невозможен — это обусловлено как соображениями безопасности, так и техническими особенностями.

Бесплатные стульчики в метро

Во время тревоги пассажиры на каждой станции могут попросить у дежурного стулья для сидения. В частности, в рамках нескольких пилотных проектов волонтерские организации предоставили предприятию сиденья различных конструкций для временного размещения людей на станциях метрополитена во время воздушной тревоги.

Бесплатные USB-разъёмы для гаджетов на станциях

Сообщается, что в Киевском метрополитене оборудованы USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и других гаджетов, в частности на станциях:

"Академгородок";

"Житомирская";

"Нивки";

"Берестейская";

"Героев Днепра";

"Минская";

"Почайна";

"Тараса Шевченко;

"Демиевская»;

"Голосеевская";

"Васильковская";

"Выставочный центр";

"Ипподром";

"Теремки";

"Видубичи";

"Осокорки";

"Позняки";

"Харьковская";

"Бориспольская".

Также на станциях проводится информирование укрывающихся граждан с помощью имеющихся устройств оповещения, а также путем размещения пиктограмм, эвакуационных знаков и другой визуальной информации.

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