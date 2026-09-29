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Главная Транспорт Стульчик, туалет и не только: бесплатные услуги в киевском метро

Стульчик, туалет и не только: бесплатные услуги в киевском метро

Ua ru
29 сентября 2026 16:33
Метро в Киеве: что нужно знать о бесплатных услугах
Мать с ребенком прячется в киевском метро. Фото: КП «Киевский метрополитен»/Facebook

В период военного положения киевский метрополитен функционирует в качестве укрытия. В его стенах укрываются тысячи киевлян и гостей города во время атак со стороны России. Граждане имеют право попросить у сотрудника метрополитена стул и, при необходимости, воспользоваться туалетом.

Об этом в ответ на запрос Новини.LIVE сообщили в киевском метрополитене.

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Бесплатные туалеты в киевском метро

Отмечается, что станции метрополитена проектировались в разные годы в соответствии с действовавшими на тот момент Государственными строительными нормами, которыми предусматривалось сооружение и обустройство на этапе строительства сблокированных или отдельно расположенных санитарных узлов, служебных и предназначенных для нужд гражданской защиты во время укрытия населения на станциях.

В частности, на всех подземных станциях оборудовано 92 санитарных узла для нужд гражданской защиты с общим количеством 469 санитарных кабин.

За время войны большинство санитарных узлов на станциях были отремонтированы.

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В Киевском метрополитене сообщили, что во время воздушной тревоги санитарные узлы для нужд гражданской защиты доступны для людей, укрывающихся на станциях. Однако туалетами можно воспользоваться только в сопровождении сотрудников метрополитена — дежурный персонал станций во время воздушной тревоги находится на платформах.

Однако в обычном режиме работы метрополитена доступ к туалетам запрещен и невозможен — это обусловлено как соображениями безопасности, так и техническими особенностями.

Бесплатные стульчики в метро

Во время тревоги пассажиры на каждой станции могут попросить у дежурного стулья для сидения. В частности, в рамках нескольких пилотных проектов волонтерские организации предоставили предприятию сиденья различных конструкций для временного размещения людей на станциях метрополитена во время воздушной тревоги.

Бесплатные USB-разъёмы для гаджетов на станциях

Сообщается, что в Киевском метрополитене оборудованы USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и других гаджетов, в частности на станциях:

  • "Академгородок";
  • "Житомирская";
  • "Нивки";
  • "Берестейская";
  • "Героев Днепра";
  • "Минская";
  • "Почайна";
  • "Тараса Шевченко;
  • "Демиевская»;
  • "Голосеевская";
  • "Васильковская";
  • "Выставочный центр";
  • "Ипподром";
  • "Теремки";
  • "Видубичи";
  • "Осокорки";
  • "Позняки";
  • "Харьковская";
  • "Бориспольская".

Также на станциях проводится информирование укрывающихся граждан с помощью имеющихся устройств оповещения, а также путем размещения пиктограмм, эвакуационных знаков и другой визуальной информации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Его длина составляет 87 метров, а количество ступеней — 743. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Также Новини.LIVE писали, почему красная ветка метро не работает во время желтого уровня угрозы. На открытом участке поезд в случае опасности может оказаться посреди открытого пространства, а эвакуацию пассажиров затрудняет контактное оборудование под высоким напряжением. Между правым и левым берегом продолжает курсировать общественный наземный транспорт.

Киев метро воздушная тревога война в Украине общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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