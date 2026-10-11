Верифікації особи через Дію в додатку УЗ: як купувати квиток, якщо виникають проблеми з авторизацією

Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

На деяких міжнародних та внутрішніх рейсах Укрзалізниця запровадила верифікацію особи через "Дія.Підпис" для купівлі чи повернення квитків. Проте не у всіх пасажирів є можливість пройти відповідну процедуру і перевізник розповів, як діяти в такій ситуації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Реклама

Верифікації особи через "Дія.Підпис" в додатку УЗ

Одна з пасажирів поскаржилася на проблему в додатку. Вона не змогла пройти верифікацію особи через "Дію" під час купівлі квитків з Києва до Польщі.

Мандрівниця переживала, що через проблеми з авторизацією квитки закінчаться, а вона заздалегідь купувала квитки на літак.

В Укрзалізниці порекомендували, якщо під час авторизації через "Дію" виникає помилка, спробувати повторити спробу пізніше, через кілька хвилин.

Читайте також:

Крім того, пасажири можуть звернутися до служби підтримки "Дії" для з’ясування причин помилки.

Зокрема, якщо у пасажира відсутня можливість пройти верифікацію через "Дія.Підпис", можна зателефонувати до Контактного центру "Якість та сервіс" АТ "Укрзалізниця" за телефоном 0800503111. Там оператор допоможе пройти відповідну верифікацію через BankID.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пасажиру Укрзалізниці зорієнтуватися, що закінчується евакуація на потяг. Перевізник попередив, що ні в якому разі не варто бути у навушниках, адже про завершення евакуації пасажирів з поїзда провідники оголошують через гучномовець. Відповідна команда про відсутність загрози надходить від начальника потягу.

Також Новини.LIVE писали, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.