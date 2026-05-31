Метро Києва: недобудовані "станції- привиди", де ніколи немає пасажирів

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Попри війну в Києві продовжують розбудовувати метрополітен. Попри зведення нових платформ, в стінах київського метро заховані недобудовані та покинуті станції-привиди.

Станція "Львівська Брама"

Львівська Брама — найвідоміша з трьох "станцій-привидів". Будівництво станції розпочалося на початку 1990-х років у рамках розширення лінії М3 "Сирецько-Печерська". Проте через брак коштів та невизначеність щодо входу на площі Львівській роботи на станції були зупинені.

Лінія метро, що проходить через станцію, була відкрита в 1996 році, але сьогодні станція стоїть порожня. Проте два тунелі платформ і центральний зал з конструкцією трисклепінного глибокого пілона видно пасажирам, які проїжджають між станціями "Золоті ворота" та "Лук'янівська". У 2013-му році на "Львівській Брамі" навіть пройшов модний показ українського бренду "Обрані".

Станція "Теличка"

Будівельні роботи розпочалися на початку 1990-х років. Тоді планувалося розширити лінію М3 "Сирецько-Печерська", але через промисловий характер району було прийнято рішення звести лише каркас станції. Було зведено дві бічні платформи, які можуть помітити пасажири, які проїжджають між станціями "Видубичі" та"Славутич".

Станція "Теличка". Фото: Live Journal

Станція "Герцена"

Герцена — найменш розвинена з "примарних" станцій київського метро. Будівництво станції розпочалося в середині 1990-х років. Вона мала стати розташовуватись на лінії М3 "Сирецько-Печерська" під назвою "Загорівська".

Проте криза в економіці призвела до зупинки робіт, згодом було прийнято рішення повністю відмовитися від будівництва станції. Нині на ній розташований вентиляційний шахтний ствол, а також тягова підстанція.

Станція "Герцена". Фото: facebook.com/spraga.info

