Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт "Станції-привиди" в метро Києва, на яких не ступала нога пасажирів

"Станції-привиди" в метро Києва, на яких не ступала нога пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 31 травня 2026 07:32
Метро Києва: недобудовані "станції- привиди", де ніколи немає пасажирів
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Попри війну в Києві продовжують розбудовувати метрополітен. Попри зведення нових платформ, в стінах київського метро заховані недобудовані та покинуті станції-привиди.

Новини.LIVE розкажуть про них детальніше.

Станція "Львівська Брама"

Львівська Брама — найвідоміша з трьох "станцій-привидів". Будівництво станції розпочалося на початку 1990-х років у рамках розширення лінії М3 "Сирецько-Печерська". Проте через брак коштів та невизначеність щодо входу на площі Львівській роботи на станції були зупинені.

Лінія метро, що проходить через станцію, була відкрита в 1996 році, але сьогодні станція стоїть порожня. Проте два тунелі платформ і центральний зал з конструкцією трисклепінного глибокого пілона видно пасажирам, які проїжджають між станціями "Золоті ворота" та "Лук'янівська". У 2013-му році на "Львівській Брамі" навіть пройшов модний показ українського бренду "Обрані".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станція "Теличка"

Будівельні роботи розпочалися на початку 1990-х років. Тоді планувалося розширити лінію М3 "Сирецько-Печерська", але через промисловий характер району було прийнято рішення звести лише каркас станції. Було зведено дві бічні платформи, які можуть помітити пасажири, які проїжджають між станціями "Видубичі" та"Славутич".

Читайте також:
Станції метро у Києві, де ніколи не виходять пасажири - фото 1
Станція "Теличка". Фото: Live Journal

Станція "Герцена"

Герцена — найменш розвинена з "примарних" станцій київського метро. Будівництво станції розпочалося в середині 1990-х років. Вона мала стати розташовуватись на лінії М3 "Сирецько-Печерська" під назвою "Загорівська".

Проте криза в економіці призвела до зупинки робіт, згодом було прийнято рішення повністю відмовитися від будівництва станції. Нині на ній розташований вентиляційний шахтний ствол, а також тягова підстанція.

Станції метро у Києві, де ніколи не виходять пасажири - фото 2
Станція "Герцена". Фото: facebook.com/spraga.info

Раніше Новини.LIVE розповідали, як працює метро в Харкові у травні 2026 року. Зокрема, двері підземки відкривають щодня з 5:30 та зачиняють об 21:30. Також у підземці можна заховатись від небезпеки під час повітряної тривоги.

Також Новини.LIVE писали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Київ метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації