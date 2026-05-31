Главная Транспорт "Станции-призраки" в метро Киева, на которых не ступала нога пассажиров

Дата публикации 31 мая 2026 07:32
Метро Киева: недостроенные "станции-призраки", где никогда нет пассажиров
Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну в Киеве продолжают развивать метрополитен. Несмотря на возведение новых платформ, в стенах киевского метро спрятаны недостроенные и заброшенные станции-призраки.

Новини.LIVE расскажут о них подробнее.

Станция "Львівська Брама"

"Львівська Брама" — самая известная из трех "станций-призраков". Строительство станции началось в начале 1990-х годов в рамках расширения линии М3 "Сырецко-Печерская". Однако из-за нехватки средств и неопределенности относительно входа на площади Львовской работы на станции были остановлены.

Линия метро, проходящая через станцию, была открыта в 1996 году, но сегодня станция стоит пустая. Однако два тоннеля платформ и центральный зал с конструкцией трехсклепинного глубокого пилона видны пассажирам, которые проезжают между станциями "Золотые ворота" и "Лукьяновская". В 2013-м году на "Львівській Брамі" даже прошел модный показ украинского бренда "Избранные".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станция "Теличка"

Строительные работы начались в начале 1990-х годов. Тогда планировалось расширить линию М3 "Сырецко-Печерская", но из-за промышленного характера района было принято решение возвести только каркас станции. Было возведено две боковые платформы, которые могут заметить пассажиры, проезжающие между станциями "Выдубичи" и "Славутич".

Станция "Теличка". Фото: Live Journal

Станция "Герцена"

Герцена — наименее развитая из "призрачных" станций киевского метро. Строительство станции началось в середине 1990-х годов. Она должна была стать располагаться на линии М3 "Сырецко-Печерская" под названием "Загоровская".

Однако кризис в экономике привел к остановке работ, впоследствии было принято решение полностью отказаться от строительства станции. Сейчас на ней расположен вентиляционный шахтный ствол, а также тяговая подстанция.

Станция "Герцена". Фото: facebook.com/spraga.info

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как работает метро в Харькове в мае 2026 года. В частности, двери подземки открывают ежедневно с 5:30 и закрывают в 21:30. Также в подземке можно спрятаться от опасности во время воздушной тревоги.

Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
