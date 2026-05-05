Метро в Харкові: графік роботи та ціна на проїзд у травні 2026 року

Однією з транспортних артерій Харкова є метрополітен. Потяги підземки щодня доставляють пасажирів по справах, її стіни захищають під час масованих російських ударів. У травні 2026 року метро працюватиме за звичайним та стабільним графіком.

Як працює метро Харкова у травні 2026 року

Метро в Харкові нараховує 30 станції, включаючи пересадкові вузли — "Майдан Конституції" та "Університет", які розташовані на трьох лініях метро (синя, червона та зелена) й з'єднують різні райони міста.

Харківська підземка під час війни працює щодня із з 5:30 до 21:30. У будні дні потяги курсують кожні 10 хвилин, після 20:00 час очікування зростає до 15-25 хвилин. У вихідні дні інтервал складає 20 хвилин.

У комендантську годину підземка відчиняє свої двері під час повітряної тривоги. Пасажирам треба обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу.

З 2022 року проїзд у харківському метро безкоштовний, у травні 2026 року вхід так само вільний для містян та гостей міста.

