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Головна Транспорт Станції метро в Харкові, які назавжди зникли з карт та схем

Станції метро в Харкові, які назавжди зникли з карт та схем

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 07:32
Метро в Харкові: список станції, які були перейменовані з 2015 року
Вхід у харківське метро. Фото: Новини.LIVE.

В Харкові метрополітен є одним з головних транспортних артерій міста. Щодня його підземеллями добирається у справах тисячі пасажирів. Крім того, його стіни захищають від дронів, бомб та ракет росіян.

Новини.LIVE розкаже, як змінились назви станції метро в Харкові в рамках декомунізації після окупації Росією Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Перейменовані станції метро в Харкові

У останні дні 2015 року було змінено назву станції метро в самому серці Харкова. Так, "Радянська" перетворилися на "Майдан Конституції".

Ще через пів року, 18 травня 2016 року в рамках декомунізації змінили назви 5 станцій метро:

  • "Маршала Жукова" — на "Палац спорту";
  • "Площу Повстання" — на "Захисників України";
  • "Пролетарську" — на "Індустріальну";
  • "Радянської армії" — на"Армійську";
  • "Метробудівників імені Ващенко" — "Метробудівників".

12 серпня 2020 року у Харкові перейменували станцію метрополітену "Московський проспект" у "Турбоатом".

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29 квітня 2024 року за розпорядженням мера Харкова Ігоря Терехова було змінено назви 2 станцій метро:

  • "Пушкінську" перейменували на "Ярослава Мудрого";
  • "Південний вокзал" — на "Вокзальну".

27 липня 2024 року у Харкові було змінено ще 3 назви станцій метро:

  • "Проспект Гагаріна" — на "Левада";
  • "Героїв праці" — на "Салтівська";
  • "Завод імені Малишева" — на "Заводська".

Нині жителі та гості міста можуть зекономити на поїздках в підземці. Зокрема, з 24 травня 2022 року і до відповідного розпорядження Харківського міського голови проїзд у Харківському метрополітені є абсолютно безкоштовним.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кого з власників собак можуть не пустити у метро Харкова. Зокрема, їм треба заздалегідь подбати про контейнер або клітку. Вона не має перевищувати дозволених розмірів.

Також Новини.LIVE писали, що на станціях харківського метро буде грати музика. Таким кроком влада міста хоче створити більш спокійну та комфортну атмосферу в підземці. Ініціатива поки працюватиме тестово.

Харків метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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