Метро в Харькове: список станций, которые были переименованы с 2015 года

Станции метро в Харькове, которые навсегда исчезли с карт и схем
В Харькове метрополитен является одним из главных транспортных артерий города. Ежедневно по его подземельям добирается по делам тысячи пассажиров. Кроме того, его стены защищают от дронов, бомб и ракет россиян.
Новини.LIVE расскажет, как изменились названия станции метро в Харькове в рамках декоммунизации после оккупации Россией Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
Переименованные станции метро в Харькове
В последние дни 2015 года было изменено название станции метро в самом сердце Харькова. Так, "Советская" превратились в "Майдан Конституции".
Еще через полгода, 18 мая 2016 года в рамках декоммунизации изменили названия 5 станций метро:
- "Маршала Жукова" — на "Дворец спорта";
- "Площадь Восстания" — на "Защитников Украины";
- "Пролетарскую" — на "Индустриальную";
- "Советской армии" — на "Армейскую";
- "Метростроителей имени Ващенко" — "Метростроителей".
12 августа 2020 года в Харькове переименовали станцию метрополитена "Московский проспект" в "Турбоатом".
29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия 2 станций метро:
- "Пушкинскую" переименовали в "Ярослава Мудрого";
- "Южный вокзал" — на "Вокзальную".
27 июля 2024 года в Харькове было изменено еще 3 названия станций метро:
- "Проспект Гагарина" — на "Левада";
- "Героев труда" — на "Салтовская";
- "Завод имени Малышева" — на "Заводская".
Сейчас жители и гости города могут сэкономить на поездках в подземке. В частности, с 24 мая 2022 года и до соответствующего распоряжения Харьковского городского головы проезд в Харьковском метрополитене является абсолютно бесплатным.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, кого из владельцев собак могут не пустить в метро Харькова. В частности, им надо заранее позаботиться о контейнере или клетке. Она не должна превышать разрешенных размеров.
Также Новини.LIVE писали, что на станциях харьковского метро будет играть музыка. Таким шагом власти города хотят создать более спокойную и комфортную атмосферу в подземке. Инициатива пока будет работать тестово.