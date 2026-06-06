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Главная Транспорт Станции метро в Харькове, которые навсегда исчезли с карт и схем

Станции метро в Харькове, которые навсегда исчезли с карт и схем

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 07:32
Метро в Харькове: список станций, которые были переименованы с 2015 года
Вход в харьковское метро. Фото: Новини.LIVE.

В Харькове метрополитен является одним из главных транспортных артерий города. Ежедневно по его подземельям добирается по делам тысячи пассажиров. Кроме того, его стены защищают от дронов, бомб и ракет россиян.

Новини.LIVE расскажет, как изменились названия станции метро в Харькове в рамках декоммунизации после оккупации Россией Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Переименованные станции метро в Харькове

В последние дни 2015 года было изменено название станции метро в самом сердце Харькова. Так, "Советская" превратились в "Майдан Конституции".

Еще через полгода, 18 мая 2016 года в рамках декоммунизации изменили названия 5 станций метро:

  • "Маршала Жукова" — на "Дворец спорта";
  • "Площадь Восстания" — на "Защитников Украины";
  • "Пролетарскую" — на "Индустриальную";
  • "Советской армии" — на "Армейскую";
  • "Метростроителей имени Ващенко" — "Метростроителей".

12 августа 2020 года в Харькове переименовали станцию метрополитена "Московский проспект" в "Турбоатом".

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29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия 2 станций метро:

  • "Пушкинскую" переименовали в "Ярослава Мудрого";
  • "Южный вокзал" — на "Вокзальную".

27 июля 2024 года в Харькове было изменено еще 3 названия станций метро:

  • "Проспект Гагарина" — на "Левада";
  • "Героев труда" — на "Салтовская";
  • "Завод имени Малышева" — на "Заводская".

Сейчас жители и гости города могут сэкономить на поездках в подземке. В частности, с 24 мая 2022 года и до соответствующего распоряжения Харьковского городского головы проезд в Харьковском метрополитене является абсолютно бесплатным.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кого из владельцев собак могут не пустить в метро Харькова. В частности, им надо заранее позаботиться о контейнере или клетке. Она не должна превышать разрешенных размеров.

Также Новини.LIVE писали, что на станциях харьковского метро будет играть музыка. Таким шагом власти города хотят создать более спокойную и комфортную атмосферу в подземке. Инициатива пока будет работать тестово.

Харьков метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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