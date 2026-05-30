Станція метро "Червоний хутір" в Києві: чим унікальна та які легенди зберігає

Київський метрополітен.

В Києві одним з найпопулярніших видів транспорту залишається метрополітен. Його потягами можна швидко дістатися у справах. Проте в підземці є непопулярна станція, яка працює під відкритим небом та встигла обрости різними легендами.

Новини.LIVE розкаже детальніше про станцію "Червоний хутір" в столичному метро.

Станція в Києві, яку мали закрити

"Червоний Хутір" є 46-ою станцією київського метрополітену. Вона розташована на зеленій Сирецько-Печерський гілці після станції "Бориспільська".

Назва станції походить від однойменної місцевості, а її підземелля прийняло перших пасажирів 23 травня 2008 травня. Вона більше схожа на зупинку електрички, ніж на повноцінну підземку.

Конструкція станції є колонною, мілкого закладення із береговими платформами.

"Червоний хутір" — це єдина станція, розташована посеред лісу на околицях столиці.

Будівництво станції довгий час відкладалося, проте мешканці дачних масивів та працівники прилеглих підприємств Дарницького вагоноремонтного заводу неодноразово зверталися до влади столиці з проханням продовжити зелену гілку метро.

Згодом було ухвалено компромісне рішення — "Червоний хутір" стала тимчасовою кінцевою станцією. Перший час на ній було дуже мало людей, а потяги курсували кожні 20 хвилин. Через непопулярність деякі пасажири охрестили її "станцією-привидом".

