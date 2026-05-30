Станция метро "Красный хутор" в Киеве: чем уникальна и какие легенды хранит

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

В Киеве одним из самых популярных видов транспорта остается метрополитен. Его поездами можно быстро добраться по делам. Однако в подземке есть непопулярная станция, которая работает под открытым небом и успела обрасти различными легендами.

Новини.LIVE расскажет подробнее о станции "Красный хутор" в столичном метро.

Станция в Киеве, которую должны были закрыть

"Красный Хутор" является 46-ой станцией киевского метрополитена. Она расположена на зеленой Сырецко-Печерской ветке после станции "Бориспольская".

Название станции происходит от одноименной местности, а ее подземелье приняло первых пассажиров 23 мая 2008 мая. Она больше похожа на остановку электрички, чем на полноценную подземку.

Конструкция станции является колонной, мелкого заложения с береговыми платформами.

"Красный хутор" — это единственная станция, расположенная посреди леса в окрестностях столицы.

Строительство станции долгое время откладывалось, однако жители дачных массивов и работники близлежащих предприятий Дарницкого вагоноремонтного завода неоднократно обращались к властям столицы с просьбой продолжить зеленую ветку метро.

Впоследствии было принято компромиссное решение — "Красный хутор" стала временной конечной станцией. Первое время на ней было очень мало людей, а поезда курсировали каждые 20 минут. Из-за непопулярности некоторые пассажиры окрестили ее "станцией-призраком".

