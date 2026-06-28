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Головна Транспорт Станція метро в Києві, яка майже не змінилась за понад 60 років

Станція метро в Києві, яка майже не змінилась за понад 60 років

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 11:30
Метро Києва: яка станція не змінилась за 65 років
Столичний метрополітен. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Цього року столичного метрополітену виповнюється 66 років — його двері вперше відкрились для пасажирів 6 листопада 1960 року. Попри роки, є станції, які майже не змінились.

Про це повідомляє "ТиКиїв" в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE

Чим унікальна станція метро "Шулявська" в Києві

Станція Шулявська відкрилась однієї із перших — 5 листопада 1963 року. Її головною функцією було перевозити робітників із заводу "Більшовик" до мотоциклетного заводу. Раніше вона носила назву заводу, проте "Шулявською" стала 2 лютого 1993 року.

Станція будувалася швидко й економно — її архітектура є доволі простою та без розкоші, тут передбачена пілонна конструкція з масивними мармуровими колонами. Стіни прикрашає різнокольорова керамічна плитка з сіро-блакитної плитки.

Під час робіт метробудівці стикались із проблемами ґрунтових вод, через що "Шулявську" жартома називали станцію над болотом.

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@ty_kyiv

Продовжуємо подорож історією станцій метро Києва😍 Зупинка — станція «Шулявська»! Які перепони виникали у інженерів під час її будівництва? Дивіться у нашому сюжеті😇 #ТиКиїв #київ #шулявська #метрокиїв #тикиївісторіяметро

♬ оригінальний звук - ТиКиїв

Цікаво, що з 1960-х років станція майже не змінилася — вона досі виглядає ніби капсула часу та поміщає пасажирів у радянську епоху. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, на якому етапі зараз знаходиться будівництво метро на Виноградар в Києві. Зокрема, нині метробудівці переоблаштовують комунікації та готуються до застосування технології мікротунелювання. Такий метод дає можливість не переривати густонаселені райони.

Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.

Київ метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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