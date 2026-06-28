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Главная Транспорт Станция метро в Киеве, которая практически не изменилась за более чем 60 лет

Станция метро в Киеве, которая практически не изменилась за более чем 60 лет

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 11:30
Киевское метро: какая станция не изменилась за 65 лет
Столичный метрополитен. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В этом году столичному метрополитену исполняется 66 лет — его двери впервые открылись для пассажиров 6 ноября 1960 года. Несмотря на прошедшие годы, есть станции, которые почти не изменились.

Об этом сообщает "ТиКиев" в соцсети TikTok, передает Новини.LIVE.

Чем уникальна станция метро "Шулявская" в Киеве

Станция "Шулявская" открылась одной из первых — 5 ноября 1963 года. Ее основной функцией было перевозить рабочих с завода "Большевик" на мотоциклетный завод. Ранее она носила название завода, однако стала "Шулявской" 2 февраля 1993 года.

Станция строилась быстро и экономно — её архитектура довольно простая и без излишеств, здесь предусмотрена пилонная конструкция с массивными мраморными колоннами. Стены украшает разноцветная керамическая плитка серо-голубого цвета.

Во время работ метростроители сталкивались с проблемами грунтовых вод, из-за чего "Шулявскую" в шутку называли станцией над болотом.

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@ty_kyiv

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♬ оригинальный звук — ТиКиев

Интересно, что с 1960-х годов станция почти не изменилась — она до сих пор выглядит как капсула времени и переносит пассажиров в советскую эпоху.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каком этапе сейчас находится строительство метро на Виноградар в Киеве. В частности, сейчас метростроители переоборудуют коммуникации и готовятся к применению технологии микротуннелирования. Такой метод позволяет не перекрывать движение в густонаселенных районах.

Также Новини.LIVE писали, сколько людей могут вместить станции киевского метро. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что эти подсчёты носят ориентировочный характер, поскольку в КГГА не предоставили соответствующей информации.

Киев метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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