Станція метро в Харкові, де знайшли унікальні стародавні монети

Потяг доставляє пасажирів у харківському метрополітені. Фото: Харківський метрополітен/Telegram

Харків — студентське місто, яке до початку війни гомоніло не лише українською молоддю, а й іноземцями. Тут розташована велика кількість навчальних закладів — від колежів до університетів. В харківській підземці навіть назвали станцію на честь обізнаної молоді — "Студентська".

Новини.LIVE розкажуть, чим саме вона унікальна.

Що відомо про станцію метро "Студентська" у Харкові

Станція метро "Студентська" розташована на синій, Салтівський лінії метрополітену, між станціями "Салтівська" та "Академіка Павлова". Вона була відкрита 24 жовтня 1986 року.

Біля виходів зі станції розташовані корпуси Педагогічного та Фармацевтичного університетів.

Станція метро "Студентська". Фото: metro.kharkiv.ua

"Студентська" є колонною станцією мілкого закладення, її глибина складає 10 метрів. Мармурові стіни, освітлення та високі стелі створюють на станції ілюзію простору.

Платформа тут односводчаста, а стіни прикрашають мозаїки на студентську тематику. LED-лампи з денним освітленням роблять очікування потягів більш комфортним, пасажири не почувають себе як у закритому тунелі.

Як пише karpaty.net.ua, під час будівництва станції метробудівці виявили старовинні монети XVIII століття, які нині зберігаються у Харківському історичному музеї.

Часті питання

Як працює метро в Харкові у березні?

У березні 2026 року метрополітен працює щодня з 5:30 до 21:30.

Нині в енергосистемі міста дефіцит і метро працює за зміненим графіком:

5:30 - 9:30 - 10 хвилин;

9:30 - 10:00 - перехідний період з 10 на 20 хвилин;

Через з 16:00 до 19:00 — 10 хвилин.

Проте метрополітен цілодобово відкриває двері у разі повітряної тривоги. У разі небезпеки українці мають можливість заночувати у вестибюлі чи на станції.

Скільки коштує проїзд в метро Харкова?

З початку війни проїзд у метро Харкова безкоштовний. До початку повномасштабного вторгнення Росії його вартість складала 8 гривень.