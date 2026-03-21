Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Станция метро в Харькове, где нашли уникальные древние монеты

Станция метро в Харькове, где нашли уникальные древние монеты

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 07:32
Поезд доставляет пассажиров в харьковском метрополитене. Фото: Харьковский метрополитен/Telegram

Харьков — студенческий город, который до начала войны шумел не только украинской молодежью, но и иностранцами. Здесь расположено большое количество учебных заведений — от колледжей до университетов. В харьковской подземке даже назвали станцию в честь осведомленной молодежи — "Студенческая".

Новини.LIVE расскажут, чем именно она уникальна.

Читайте также:

Что известно о станции метро "Студенческая" в Харькове

Станция метро "Студенческая" расположена на синей, Салтовской линии метрополитена, между станциями "Салтовская" и "Академика Павлова". Она была открыта 24 октября 1986 года.

Возле выходов со станции расположены корпуса Педагогического и Фармацевтического университетов.

- фото 1
Станция метро "Студенческая". Фото: metro.kharkiv.ua

"Студенческая" является колонной станцией мелкого заложения, ее глубина составляет 10 метров. Мраморные стены, освещение и высокие потолки создают на станции иллюзию пространства.

Платформа здесь односводчатая, а стены украшают мозаики на студенческую тематику. LED-лампы с дневным освещением делают ожидание поездов более комфортным, пассажиры не чувствуют себя как в закрытом тоннеле.

Как пишет karpaty.net.ua, во время строительства станции метростроевцы обнаружили старинные монеты XVIII века, которые сейчас хранятся в Харьковском историческом музее.

Ранее мы рассказывали, какая из станций метро в Харькове скрывает "секретный" тоннель. Однако его не строили на случай ядерного удара или войны — он имеет техническое значение. Тоннель является служебным — в нем тестируют новые вагоны поездов.

Также писали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе — "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.

Как работает метро в Харькове в марте?

В марте 2026 года метрополитен работает ежедневно с 5:30 до 21:30.

Сейчас в энергосистеме города дефицит и метро работает по измененному графику:

  • 5:30 — 9:30 — 10 минут;
  • 9:30 — 10:00 — переходный период с 10 на 20 минут;
  • Через с 16:00 до 19:00 — 10 минут.

Однако метрополитен круглосуточно открывает двери в случае воздушной тревоги. В случае опасности украинцы имеют возможность заночевать в вестибюле или на станции.

Частые вопросы

Сколько стоит проезд в метро Харькова?

С начала войны проезд в метро Харькова бесплатный. До начала полномасштабного вторжения России его стоимость составляла 8 гривен.

Харьков артефакт станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации