Станция метро в Харькове, где нашли уникальные древние монеты

Поезд доставляет пассажиров в харьковском метрополитене. Фото: Харьковский метрополитен/Telegram

Харьков — студенческий город, который до начала войны шумел не только украинской молодежью, но и иностранцами. Здесь расположено большое количество учебных заведений — от колледжей до университетов. В харьковской подземке даже назвали станцию в честь осведомленной молодежи — "Студенческая".

Что известно о станции метро "Студенческая" в Харькове

Станция метро "Студенческая" расположена на синей, Салтовской линии метрополитена, между станциями "Салтовская" и "Академика Павлова". Она была открыта 24 октября 1986 года.

Возле выходов со станции расположены корпуса Педагогического и Фармацевтического университетов.

Станция метро "Студенческая".

"Студенческая" является колонной станцией мелкого заложения, ее глубина составляет 10 метров. Мраморные стены, освещение и высокие потолки создают на станции иллюзию пространства.

Платформа здесь односводчатая, а стены украшают мозаики на студенческую тематику. LED-лампы с дневным освещением делают ожидание поездов более комфортным, пассажиры не чувствуют себя как в закрытом тоннеле.

Как пишет karpaty.net.ua, во время строительства станции метростроевцы обнаружили старинные монеты XVIII века, которые сейчас хранятся в Харьковском историческом музее.

Как работает метро в Харькове в марте?

В марте 2026 года метрополитен работает ежедневно с 5:30 до 21:30.

Сейчас в энергосистеме города дефицит и метро работает по измененному графику:

5:30 — 9:30 — 10 минут;

9:30 — 10:00 — переходный период с 10 на 20 минут;

Через с 16:00 до 19:00 — 10 минут.

Однако метрополитен круглосуточно открывает двери в случае воздушной тревоги. В случае опасности украинцы имеют возможность заночевать в вестибюле или на станции.

Частые вопросы

Сколько стоит проезд в метро Харькова?

С начала войны проезд в метро Харькова бесплатный. До начала полномасштабного вторжения России его стоимость составляла 8 гривен.